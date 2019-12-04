Vali Aktaş, Yazıhüyük’te zeka oyunları ve tasarım atölyesinin açılışını yaptı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Derinkuyu İlçesine bağlı Yazıhüyük Gazi İlkokulu’nda düzenlenen Zekâ Oyunları ve Tasarım atölyesinin açılışına katıldı.

Yazıhüyük Gazi İlkokulu’nda düzenlenen Zekâ Oyunları ve Tasarım Atölyesi’nin açılış töreni öncesi Okul Müdürü Ayşegül Baki’nin, atölyede yapılacak olan; “Görsel Sanatlar, Seramik ile Ahşap Oyma Çalışmaları, Epoksi, Halı Dokuma Tezgahları, Zeka Oyunları ile 2023 Vizyonuna uygun olarak sistem eğitimi ve robotik kotlama eğitimi çalışmaları hakkında bilgiler vermesinin ardından atölyenin açılış kurdelesi; Vali İlhami Aktaş ve beraberindeki protokol tarafından kesildi.

Açılışın ardından Vali Aktaş ve beraberindekiler, Zekâ Oyunları ve Tasarım atölyesini gezdiler.

Okul Müdürü Ayşegül Baki, açılışa katılan Vali İlhami Aktaş ve beraberindekilere teşekkürlerini iletti.

Yazıhüyük Gazi İlkokulu’ndaki atölyenin açılışına; Vali İlhami Aktaş, Derinkuyu Kaymakam Vekili Mert Kumcu, Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yücel Irmak, sendika temsilcileri katılırken, Yazıhüyük Gazi İlkokulu Müdürü Ayşegül Baki, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler de hazır bulundu.

Okuldaki programın ardından Vali İlhami Aktaş, Yazıhüyük’lü vatandaşlarla sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi.

NEVŞEHİR 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:08

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