Nevşehir’e mevsimin ilk karı yağdı Nevşehir’de vatandaşlar güne kar yağışı ile uyandı

Nevşehir’de gece saatlerinde başlayan karla karışık yağmur sabahın ilk saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Nevşehir’e mevsimin ilk karı yağdı. Gece başlayan karla karışık yağmur, sabahın ilk saatlerinde yerini kara bıraktı. Güne kar yağışı ile başlayan vatandaşlar ise zaman zaman zor anlar yaşadı. Kar yağışının başlamasıyla birlikte Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaya kaldırımlarında sabahın ilk ışıklarıyla kar küreme çalışması yaparken, bazı esnaflar da iş yerlerinin önlerini temizledi.

Kar yağışının gelmesiyle mutlu olduklarını ifade eden Göktan Akın, "Uzun zamandır kar yağışını bekliyorduk. Bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı umarım devam eder. Biz kara hazırlıklıyız" dedi.

Nevşehir’de gece saatlerinde başlayan kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

NEVŞEHİR 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:09

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