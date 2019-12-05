Yazar Sinan Yağmur, Nevşehir Kitap fuarında okurlarıyla buluştu

Ünlü Yazar Sinan Yağmur, Nevşehir’de imza ve söyleşi gününde okurları ile buluşarak kitaplarını imzaladı.

Aşkın Gözyaşları serisi ile en çok okunanlar listesinde yer alan ve son kitabı Ravza’nın Yıldızları ile büyük beğeni toplayan Yazar Sinan Yağmur, Nevşehir Belediyesi 1. Kitap Fuarı’na konuk oldu.

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen fuarda ilk olarak Hz. Mevlana, Şemsi Tebrizi ve Tasavvuf hakkında söyleşi yapan yazar, öğrencilere kendilerini doğru anlatmak ve insan ilişkilerinde sağlıklı diyalog kurabilmek için bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Aynı zamanda hayat hikâyesinden kesitler anlatan ünlü yazar, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Sinan Yağmur, program sonunda hayranlarına kitaplarını imzaladı.

Tasavvufî biyografi romanı şeklinde kaleme aldığı Aşkın Gözyaşları serisi büyük ilgi gören Sinan Yağmur’un, Tennure ve Ateş, Kerbela Aşk’a Bela: Hz. Hüseyin, Barış Peygamberi: Hz. Muhammed, Hüzün Yanığı, Aşk’a Yolculuk, Her Anne Bir Melektir, Aşkın Meali, Babalar da Ağlar, Aşkın 7 Hali, Öğretmence Sevebilmek İnsanı gibi kitapları bulunuyor.

NEVŞEHİR 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:09

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