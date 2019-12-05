Acıgöl’de kar yağışı etkili oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Acıgöl’de kar yağışı etkili oluyor

İHA

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Acıgöl ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde 10 cm’e kadar ulaşırken ilçe merkezinde ise kar kalınlığı 5 cm’e ulaştı. Acıgöl Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde kar küreme çalışmaları aralıksız devam ederken gün boyu etkili olacak kar yağışına karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

NEVŞEHİR

05 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:36
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:27
  • YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

NÜKÇAM Müdürü Kahraman, “ 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü” kutlu olsun
YEREL HABERLER NÜKÇAM Müdürü Kahraman, “ 5 Aralık Dünya Kadın ...
Kapadokya beyaza büründü
YEREL HABERLER Kapadokya beyaza büründü
Yazar Sinan Yağmur, Nevşehir Kitap fuarında okurlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Yazar Sinan Yağmur, Nevşehir Kitap fuarında ...
Nevşehir’de şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Nevşehir’de şüpheli ölüm
Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Belediye Başkanı Arı’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Belediye Başkanı Arı’yı ...
Nevşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı ...
Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, “Bu ilçeyi beraber yöneteceğiz”
YEREL HABERLER Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, “Bu ilçeyi beraber ...
Kapadokya’da balon turları iptal edildi
YEREL HABERLER Kapadokya’da balon turları iptal edildi
Mevsimin ilk kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Mevsimin ilk kar yağışı ile birlikte belediye ...
Nevşehir’e mevsimin ilk karı yağdı Nevşehir’de vatandaşlar güne kar yağışı ile uyandı
YEREL HABERLER Nevşehir’e mevsimin ilk karı yağdı Nevşehir’de ...
Uçhisar Belediyesi kasabaya kütüphane kazandırıyor
YEREL HABERLER Uçhisar Belediyesi kasabaya kütüphane kazandırıyor
NEVÜ’de ‘Engelli Bireylere Özgü At Destekli Aktiviteler’ konusunda eğitim projesi
YEREL HABERLER NEVÜ’de ‘Engelli Bireylere Özgü At Destekli ...
Vali Aktaş, Yazıhüyük’te zeka oyunları ve tasarım atölyesinin açılışını yaptı
YEREL HABERLER Vali Aktaş, Yazıhüyük’te zeka oyunları ve tasarım ...
Hacıbektaş Kaymakamı Kurtoğlu’ndan Rektör Bağlı’ya iade-i ziyaret
YEREL HABERLER Hacıbektaş Kaymakamı Kurtoğlu’ndan Rektör Bağlı’ya ...
Rektör Bağlı engelli personelleri makamında ağırladı
YEREL HABERLER Rektör Bağlı engelli personelleri makamında ağırladı
Nevşehir’de radar uygulamasında 48 araca ceza yazıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de radar uygulamasında 48 araca ceza yazıldı
Derinkuyu’da asayiş uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Derinkuyu’da asayiş uygulaması yapıldı
Nevşehir'de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir'de kendisini polis olarak tanıtan ...
Nevşehir’de 121 bin 805 trafiğe kayıtlı araç bulunuyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de 121 bin 805 trafiğe kayıtlı araç ...
Nevşehir Belediyesi yeni hizmet binası Kapadokya Alan Başkanlığına verildi
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi yeni hizmet binası Kapadokya Alan ...
Bu da özel insanlar mehter takımı Özel insanlar mehter takımının gösterisi büyük beğeni kazandı
YEREL HABERLER Bu da özel insanlar mehter takımı Özel insanlar ...
Özel İnsanlardan Başkan Arı’ya sevgi seli
YEREL HABERLER Özel İnsanlardan Başkan Arı’ya sevgi seli
NEVÜ Acıgöl Teknik Bilimler MYO sektör temsilcileriyle buluştu
YEREL HABERLER NEVÜ Acıgöl Teknik Bilimler MYO sektör ...
NEVÜ Kapadokya Teknopark’tan “Çanak Çömlek Çamuru Üretim Tesisi” müjdesi
YEREL HABERLER NEVÜ Kapadokya Teknopark’tan “Çanak Çömlek Çamuru ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X