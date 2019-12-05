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İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı

İHA

Nevşehir İl Spor Güvenlik Kurulu Aralık ayı toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı

Nevşehir İl Spor Güvenlik Kurulu Aralık ayı toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, Nevşehir’de oynanacak olan 3. Lig ve BAL Ligi müsabakalarında alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi, Nevşehir Belediyespor ve Kapadokya Göremesporun Ocak ayında oynanacakları müsabakaların değerlendirilmesi, Nevşehir Belediyesporun Ocak ayında oynayacağı müsabakaların risk gruplarının belirlenmesi, 2019 Aralık ayı itibariyle tüm branşlarda Nevşehir’de yapılan spor müsabakalarında alınan önlemler ve diğer amatör branşlarda düzenlenecek spor müsabaka ve etkinlikleri ile ilgili alınacak tedbirler görüşüldü.
Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya; İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, TFF Nevşehir İl Temsilcisi Tolga Karaca, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mustafa Avcı, Kapadokya Göreme Spor Başkanı Hasan Çiner, TVF Nevşehir Temsilcisi İlhan Ekici, Nevşehir Belediyespor Yönetiminden Stad Güvenlik Sorumlusu Kadir İnanan ile İl Spor Dernekleri Temsilcileri ve ilgili kamu kurum yöneticileri katıldı.

NEVŞEHİR

05 Aralık 2019 Perşembe

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