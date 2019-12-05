Nevşehir'de 10'uncu kattan düşen kadın öldü

NEVŞEHİR'de Yeter Ç. (25), 10'uncu kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, gece saatlerinde Bektik Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Yeter Ç., 10'uncu kattaki evlerinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle yere düştü. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, beton zemine düşen kadının öldüğü belirlendi. Yeter Ç.'nin cesedi, polis ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yeter Ç.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
NEVŞEHİR
05 Aralık 2019 Perşembe
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