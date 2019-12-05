Nevşehir'de 10'uncu kattan düşen kadın öldü

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NEVŞEHİR'de Yeter Ç. (25), 10'uncu kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Bektik Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Yeter Ç., 10'uncu kattaki evlerinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle yere düştü. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, beton zemine düşen kadının öldüğü belirlendi. Yeter Ç.'nin cesedi, polis ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yeter Ç.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.