Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, muhtarlarla buluştu

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Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yılın son Muhtarlar toplantısını Ürgüp ilçe merkez mahalleleri ve Ürgüp köyleri muhtarlarıyla birlikte gerçekleştirdi.

Ürgüp İlçe Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp ilçe Emniyet Müdürü Hasan Erhan, Ürgüp İlçe Jandarma komutanı Binbaşı Levent Bal ve Ürgüp ilçe kurum müdürlerinin de bulunduğu toplantıda muhtarlar isteklerini ve taleplerini ilettiler.

NEVŞEHİR 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:09

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