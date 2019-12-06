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Nevşehir Belediyesi kitap fuarı devam ediyor

İHA

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve Türk ve Dünya Edebiyatından tarihe, çocuk kitaplarından bilimsel yayınlara kadar binlerce kitabın sergilendiği kitap fuarı büyük ilgi çekti. İmza günleri ve söyleşi programlarıyla zenginleşen fuarın düzenlendiği Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz servisler sayesinde öğrenciler kitapla buluşuyor.

Nevşehir Belediyesi kitap fuarı devam ediyor

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve Türk ve Dünya Edebiyatından tarihe, çocuk kitaplarından bilimsel yayınlara kadar binlerce kitabın sergilendiği kitap fuarı büyük ilgi çekti. İmza günleri ve söyleşi programlarıyla zenginleşen fuarın düzenlendiği Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz servisler sayesinde öğrenciler kitapla buluşuyor.
Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1. Kitap Fuarı devam ediyor. 29 Kasım Cuma günü kapılarını açan ve 8 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek olan fuar, büyüklerin yanı sıra çocukları da kitapların renkli ve sıcak dünyasıyla buluşturuyor.
Hafta sonları aileleriyle hafta içi ise Nevşehir Belediyesi tarafından okullardan düzenlenen ücretsiz servislerle fuar alanına gelerek öğretmenleri ile stantları ziyaret eden okul öğrencileri yeni burada kitaplarla tanışırken, birbirinden güzel kitapların yazarlarıyla da sohbet etme fırsatı buluyor. Stantlarda cıvıl cıvıl görüntüler oluşturan çocuklar stantlar arasında gezerek merakla renkli yayın ve kitapları inceliyor. Çocuklarını alana getiren anne ve babalar da çocuklarıyla birlikte stantları dolaşıp burada düzenlenen etkinliklere katılıyor.
Birçok yayınevi tarafından basılan çocuk kitaplarına, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ilgisi ise büyük. Çocuk kitaplarının yanı sıra, popüler gençlik kitapları da fuarda önemli yer tutuyor. Çocuklar ve gençler, öğretmenlerinin tavsiye ettiği kitaplar dışında yeni çıkan birçok kitapla tanışma fırsatı buluyor.
Nevşehirli yazarların yanı sıra bir çok ünlü yazarın katıldığı fuarda hafta sonu Kahraman Tazeoğlu, Nurullah Genç, Mehmet Işık, Ahmet Şimşirgil ve Fendiye Dinç gibi yazarlar okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzalayacak.

NEVŞEHİR

06 Aralık 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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