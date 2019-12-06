Uçhisar’da Derebağ Cevizli projesi başladı

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü tarafından yapılan girişimler sonrasında Derebağ Cevizli projesinde hafriyat çalışmaları başladı.

Uzun yıllardır yapımı gündemde olan Uçhisar Derebağ Cevizli projesini 2020 yaz sezonuna hazır etmek için burada bulunan esnaflara söz veren Belediye Başkanı Osman Süslü çalışmalar kapsamında alanda hafriyat çalışmalarına başlatıldı. Mart 2020’de projenin bitirilmesi hedeflenirken Belediye Başkanı Osman Süslü açıklamasında, “ Başta Valimiz İlhami Aktaş’a, Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’ye İl Genel Meclis Başkanımız Gürbüz Dinç’e, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Kamil Duru’ya projeye verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ederim” dedi.

NEVŞEHİR 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.