Nevşehir Belediyespor - Somaspor: 1-0

STAT: Gazi
HAKEMLER: Barkın Kara (xx), Murat Taşçıkaran (xx), Furkan Kocayıldız (xx)
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur Behiç (xx) - İlker (xx), Muhammed (xx), Youssef (xx) (Dk. 88 Tolgahan x), Emre (xx) (Dk. 66 Turgay x), Onur Ural (xx), Alper (xxx), Savaş (xx) (Dk. 80 Muhammed (x), Yasin (xx), Oktay (xx), Okan (x)
SOMASPOR: Muharrem (x) - Melih (xx), Muhsin (xx), Muammer (xx) (Dk. 55 Hayri x), Ahmet (xx), (Dk. 74 Burak x), Mustafa (xx) (Dk. 62 Kadir x), Onur (x), Yusuf Can (xx), Üzeyir (xx), Oğuzhan (xx), Mehmet (xx)
GOL: Dk. 10 Alper (Nevşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: Alper (Nevşehir Belediyespor) Melih (Somaspor)
KIRMIZI KART: Onur (Somaspor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, kendi sahasında Somaspor'u 1-0 mağlup etti.
NEVŞEHİR
08 Aralık 2019 Pazar
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