Nevşehir Belediyespor - Somaspor: 1-0

Onu tanıdınız mı?

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STAT: Gazi

HAKEMLER: Barkın Kara (xx), Murat Taşçıkaran (xx), Furkan Kocayıldız (xx)

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur Behiç (xx) - İlker (xx), Muhammed (xx), Youssef (xx) (Dk. 88 Tolgahan x), Emre (xx) (Dk. 66 Turgay x), Onur Ural (xx), Alper (xxx), Savaş (xx) (Dk. 80 Muhammed (x), Yasin (xx), Oktay (xx), Okan (x)

SOMASPOR: Muharrem (x) - Melih (xx), Muhsin (xx), Muammer (xx) (Dk. 55 Hayri x), Ahmet (xx), (Dk. 74 Burak x), Mustafa (xx) (Dk. 62 Kadir x), Onur (x), Yusuf Can (xx), Üzeyir (xx), Oğuzhan (xx), Mehmet (xx)

GOL: Dk. 10 Alper (Nevşehir Belediyespor)

SARI KARTLAR: Alper (Nevşehir Belediyespor) Melih (Somaspor)

KIRMIZI KART: Onur (Somaspor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, kendi sahasında Somaspor'u 1-0 mağlup etti.



NEVŞEHİR 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:49

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