Nevşehir Belediyesi kitap fuarı bir hafta uzatıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen 1. Kitap Fuarı, yoğun ilgi üzerine 15 Aralık Pazar gününe kadar açık kalacak.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 29 Kasım 2019 tarihinde açılan ve daha önce 8 Aralık Pazar günü sona ereceği duyurulan 1. Kitap Fuarı’nın süresi uzatıldı. Açıldığı günden bu yana birçok ünlü yazar ve yayınevini Nevşehirlilerle buluşturan kitap fuarı, vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle 15 Aralık 2019 Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Sinan Yağmur, Kahraman Tazeoğlu, D.Ali Gültekin, Nurullah Genç, Ahmet Şimşir, Uğur Arslan, Hasan Ali Toptaş, Işıl Akkoyunlu, Fikret Eroğlu, Zuhal Ay, Reyhan Karaca, Temirağa Demir, Fendiye Dinç, Bahadır Yenişehirlioğlu, Nihat Gökmen, İsrafil Baran, Oğuz Özdem, Tarkan Köylü, Mehmet Işık, Kamuran Akdemir, Şafak Pala, Abdurrahman Kılıç, Ayşe Paslanmaz, Halime Adıgüzel, Mehmet Uç, Ali İhsan Açıkgöz, Hilal Kahraman, Harun Çolak ve Osman Aytekin gibi birçok yazarın imza ve söyleşi günlerine katıldığı fuarda Türk ve Dünya Edebiyatından tarihe, çocuk kitaplarından bilimsel yayınlara kadar binlerce kitap sergileniyor.

NEVŞEHİR 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:12

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