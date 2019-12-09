Nevşehir’de aranan 22 şahıs yakalandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında polis ekipleri 22 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan 22 şahıs başta Nevşehir olmak üzere, Avanos, Ürgüp, Gülşehir, Derinkuyu ve Kozaklı ilçelerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının adliyeye sevk edilen şahıslardan 14’ü yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakılırken 8 şahıs ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:12

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