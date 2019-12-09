Nevşehir’de 4 sürücünün ehliyetine el konuldu

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ticari araçlar üzerinde alkol ve uyuşturucu denetimi yapıldı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 384 araç kontrol edilirken 4 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 6 sürücüye araçların fenni muayenesini yaptırmamaktan, 7 sürücüye ise çeşitli maddelerden cezai işlem uygulanırken 1 araç trafikten men edildi.

4 sürücünün ise ehliyetine alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

NEVŞEHİR 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.