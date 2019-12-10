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Başkan tazminatlarla öğrencilere hamsi dağıtıp konser düzenlendi Nevşehir Belediye Başkanı Arı, ...

İHA

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen "Mangalda Hamsi Şöleni"nin sekizincisi düzenlendi.

Başkan tazminatlarla öğrencilere hamsi dağıtıp konser düzenlendi Nevşehir Belediye Başkanı Arı, kazandığı tazminatla Yusuf Güney konseri düzenledi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen “Mangalda Hamsi Şöleni”nin sekizincisi düzenlendi.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Nevşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen mangalda hamsi şöleni ve Yusuf Güney konseri öğrenciler ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın kazandığı tazminat ile öğrencilere Yusuf Güney konseri düzenlemesi ise öğrenciler tarafından büyük bir beğeni kazandı.
Şölen saatinde mangalla pişirilen hamsiler daha sonra NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Belediyesi Başkan Yardımcıları Ersan Erkut ve Bektaş Demir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Çiçek ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu tarafından öğrencilere ve katılımcılara ikram edildi. Mangalda pişirilen hamsilerden doyasıya yiyerek yakılan ateşlerin başında doyasıya eğlenen öğrenciler ve katılımcılar ayrıca, Karadeniz yöresine ait çalınan müzik eşliğinde halay çekip horon etti.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı yaptığı açıklamada, “Üniversitemizde her yıl geleneksel olarak düzenlene bu festivalde Karadeniz’in bu coğrafyaya bağışladığı en güzel lezzetlerden hamsi ekmek ikramında bulunuyoruz. Biliyorsunuz Karadenizliler balık ve hamsi diye ikiye ayrılır. Hamsiyi ayrı bir kategori olarak kabul ederler. Hakikaten önemli bir lezzet. Tabi Nevşehir’deki vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin balık ekmek sezonu açılmasıyla birlikte böyle bir etkinlikte bir arada olmaları akabinde de konser şölenine katılmaları bizi son derece mutlu ediyor. Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı’nın bu organizasyona verdiği desteğe de çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Konser sözümüz vardı. Ama bunu kış günü hamsi festivali ile taçlandıralım dedik"
Nevşehir Başkanı Rasim Arı ise açıklamasında Yusuf Güney konserinin kendisini bir tazminattan aldığı para ile organize ettiğini söyledi. Arı, “Şunu ifade etmek istiyorum. Biz bu şehre ilk geldiğimiz günden itibaren ve seçim öncesinde ısrarla söylediği bir şey vardı. Biz bu şehri sanatın, kültürün ve sporun başkenti yapacağız demiştik. Tabi seçim döneminde söylenen sözlerin seçimden sonra unutulduğu Türkiye’de unutulduğu için bizimde bu sözleri unutacağımız düşünüldü. Ama siz şahitlik ediyorsunuz ki geldiğimiz andan itibaren verdiğimiz her bir sözü sürenin yeterli olduğu anda her birini yerine getirmeye çalışıyoruz. Şehrimizde ki var olan güzelliklere sizlerde basın mensupları olarak şahitlik ediyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de sanatsal kültürel faaliyetlerin icra edilmesiydi. Zaten bugüne kadar biliyorsunuz bir çok sanatsal ve kültürel faaliyetleri icra ettik. Bir tanesi de üniversitemiz ile birlikte üniversiteli gençlerimize bir şölen yapalım demiştik. Zaten onlara bir konser sözümüz vardı. Ama bunu kış günü hamsi festivali ile taçlandıralım dedik. Ama hamsi festivali ile taçlandırırken bunun bütçesini de her zaman olduğu gibi en son yaptığımız sıra gecesi gibi bir tazminat ve arkadaşımın sponsorluğu vardı. Bundan da yine birincisi Samsun’dan bir arkadaşımıza rica ettik 1 ton hamsi gönderdi. Ve sanatçı ile organizasyon ücreti vardı. Açıkçası onu da belediyemiz imkanları ile karşılayacaktık. Fakat her zaman olduğu gibi imdadımıza bir tazminat yetişti. Tazminatımızı aldık. Bugün ki gerçekleştirdiğimizi festivali yiyecek kısmını bir arkadaşımızın sponsorluğunda diğer organizasyon kısmını ise kendimin tazminattan aldığı ücret ile karşılıyoruz” diye konuştu.

NEVŞEHİR

10 Aralık 2019 Salı

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