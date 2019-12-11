Nevşehir Belediyespor Başkan ve yöneticileri, Genel Sekreter Duru’yu ziyaret etti

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, yönetim kurulu üyeleri ve Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, İl Özel İdare Genel sekreteri Kamil Duru’yu ziyaret etti.

TFF 3. Lig 3. Grupta zirve mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor’da Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkan Vekili İbrahim Yüzer, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru’yu ziyaret etti. Ziyarette Duru’ya yeni görevinde başarılar dileyen yöneticiler ve teknik heyet, kendisine kulübün 50 numaralı formasını hediye etti.

Burada konuşan Kulüp Başkanı Esat Özaltın, takımın son durumu hakkında Duru’ya bilgiler verdi. Teknik heyette yapılan değişikliğin ardından takımın iyi bir hava yakaladığını ve son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirve mücadelesine yeniden ortak olduğunu belirten Özaltın, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Darıca Gençlerbirliği müsabakası ile ligin ilk devresini kapatacaklarını söyledi.

Nevşehir Belediyespor’u kuruluşunun 50. yılında bir üst lige taşımak istediklerini ve bunun için bütün şehir dinamiklerinin takıma sahip çıkması gerektiğini ifade eden Özaltın, “Arzulanan başarılara ulaşabilmemiz için hep birlikte şehrimize ve takımımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Başarı için şehrin kenetlenip bu takıma sahip çıkması şart. Herkes elinden geleni yaparsa takım hedeflerine daha kolay ulaşır. Bunun için biz yönetim olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah sezon sonunda da bir üst lige çıkarak şehrimize hak ettiği mutluluğu yaşatacağız.” dedi.

NEVŞEHİR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.