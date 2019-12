Nevşehir’de tiyatro günleri başlıyor

Kış boyunca kültür sanat etkinlikleri kapsamında her hafta birbirinden değerli tiyatro oyunlarını sanatseverlerin beğenisine sunacak olan Nevşehir Belediyesi, 16 Aralık Pazartesi günü ‘İkinin Biri’ adlı oyunu Nevşehirlilerle buluşturuyor.

Tamer Karadağlı, Volkan Severcan ve Zeyno Günenç’in başrollerini paylaştığı, Ray Cooney’nin yazdığı ve Bora Severcan’ın yönettiği ‘İkinin Biri’ adlı tiyatro oyunu, 16 Aralık Pazartesi günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek. Televizyon dünyasında rekorlar kıran Çocuklar Duymasın dizisinin başrolündeki üç ismi tiyatro sahnesinde buluşturan oyunun kadrosunda ayrıca Esra Sönmezer, Sefa Zengin, Haluk Özenç, Bora Severcan, Hacı Ali Açıkgöz, Deniz Bice, Suphi Can Kanatlı ve Zuhal Yalçın gibi isimler yer alıyor.

Saat 19.30’da başlayacak olan komedi türündeki 2 perdelik oyunu Nevşehirliler ücretsiz olarak izleyebilecek.

“Her hafta tiyatro”

Nevşehir Belediyesi kış boyu devam edecek “Tiyatro Günleri” kapsamında Türkiye'nin seçkin oyunlarını tiyatroseverlerle buluşturacak.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Tiyatro Günleri” 16 Aralık Pazartesi gününden itibaren her Cumartesi akşamı şehirde tiyatro rüzgârı estirecek. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek olan oyunlar halka açık ve ücretsiz olacak.

NEVŞEHİR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.