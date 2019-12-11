Ürgüp’te 1 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

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Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs istihbarı çalışmalar sonrasında yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlamat ve İnfaz bürosunca iftira suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.C. polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.C. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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