Ürgüp’te 1 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs istihbarı çalışmalar sonrasında yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlamat ve İnfaz bürosunca iftira suçundan 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.C. polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.C. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
NEVŞEHİR
11 Aralık 2019 Çarşamba
- İMSAK 06:13
- GÜNEŞ 07:41
- ÖĞLE 12:39
- İKİNDİ 15:06
- AKŞAM 17:27
- YATSI 18:50