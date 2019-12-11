Açık Cezaevi firarisi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir adli makamlarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından açık cezaevi firarisi Gülşehir’de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir adli makamlarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti veya sağlama suçlarından hükümlü Açık Cezaevi firarisi 57 yaşındaki O.G. yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında Gülşehir’de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen cezaevi firarisi O.G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.