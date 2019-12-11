Nevşehir’de kadınlar ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı ve bere ördü Kadınlar “Minik Yürekler Üşümesin” diye atkı ve bere ördü

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı ve beraberindeki gönüllü kadınlar, soğuk kış günlerinde yürekleri de ısıtan sıcak bir projeye imza atarak ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı ve bere ördü.

Nevşehir Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı tarafından minik yürekler üşümesin sloganıyla gönüllü kadınlar tarafından ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı ve bere örüldü. Millet kıraathanesine projeye destek vermek için gelen gönüllü kadınlar Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı tarafından tek tek karşılanırken kadınlar kısa süre içerisinde bir çok atkı ve bere ördü. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı yaptığı açıklamada projeye destek veren tüm kadınlarımıza teşekkür ederim dedi. Melek Arı, “Nevşehir Belediyemizin sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklarımıza atkı ve bere örüyoruz. Projemize destek olan kadınlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

NEVŞEHİR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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