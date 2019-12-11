Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo Kapadokya’da Taraftarlar Melo’ya Nevşehir Belediyespor forması hediye etti

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Galatasaray’ın eski futbolcusu Brezilyalı Felipe Melo, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini gezdi.

Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo eşi Roberta Melo ile birlikte Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyaret etti. Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini eşi ile birlikte gezen Felipe Melo burada bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nevşehir Belediyespor taraftar grubu Meterisliler ile de hatıra fotoğrafı çektiren Felipe Melo’ya Meterisliler Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli tarafından Nevşehir Belediyespor forması hediye edildi.

NEVŞEHİR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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