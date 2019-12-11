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Rektör Bağlı, “Türk İslam medeniyetinin dünya medeniyetlerine katkıları” konulu panele katıldı

İHA

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ)'de, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında "Türkİslam Medeniyetinin Dünya Medeniyetlerine Katkıları" konulu panele katıldı.

Rektör Bağlı, “Türk İslam medeniyetinin dünya medeniyetlerine katkıları” konulu panele katıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ)’de, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında “Türkİslam Medeniyetinin Dünya Medeniyetlerine Katkıları” konulu panele katıldı.
ERÜ Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panele; Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, Kayseri Üniversitesi Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ile ilgili kısa video izlendi.
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’nın moderatörlüğünü yaptığı panelin açılış konuşmasında KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 2018 yılında vefatının ardından 2019 yılına ismi verilen ünlü İslamBilim Tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin’in, bilim tarihine yapmış olduğu katkılara değindi.
Rektör Karamustafa, “Fuat Sezgin hocamızın yaptıklarını, Türk toplumunun, Türkİslam toplumunun kendi genlerini, kendi dinamiklerini tanıması ve anlaması ve bu bağlamda toplumsal özgüven oluşması açısından özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan edilmesi ve bu manada vakfımız ile koordinatör üniversitemizin organizasyonunda bu tür etkinliklerin düzenlenmesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı daha iyi anlamamız, hocamız nezdinde de Türkİslam kültürünün genlerini ve dinamiklerini görmemiz ve farkındalık oluşturmamız büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.
Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya ise konuşmasında, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in yaşamından kesitler aktardı.
Panelde, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin “Geçmişten Geleceğe Yükseköğretim Faaliyetleri”, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ise “Bilimsel Mirasımız Gelecek Tahayyülümüz” konulu sunum yaptı.
Sorucevapların ardından panel plaket takdimleriyle son buldu.
Panel öncesi ise, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezen Aksöz tarafından hazırlanan “Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sergisi” gezildi. Ayrıca, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Meslek Yüksekokulu’nda 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan “Prof. Dr. Fuat Sezgin Anı Köşesi’nin” açılışı yapıldı. Açılışa, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ile çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatının farklı dönemlerini yansıtan fotoğrafların yanı sıra, İslam medeniyetinde İslam alimlerinin keşfettikleri, icat ettikleri ve uygulamış oldukları bilimsel eserler ile kimya laboratuvarında kullanılan aletlerin yer aldığı sergiyi gezen katılımcılar, icatların prototipler Dişli Çark Mekanizması, Dört Sürgülü Kapı, Ok Atarlı Mancılık, Perpetuum Mobile (Sürekli Hareket), Şifreli Sandık ve Kayık Su Saati hakkında, Prof. Dr. Sezen Aksöz’den bilgiler aldı.

NEVŞEHİR

11 Aralık 2019 Çarşamba

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