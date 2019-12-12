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Nevşehir Belediyesi ile BEM-BİR-Sen arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı

İHA

Nevşehir Belediyesi ile Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BemBirSen) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı. Memur Sendikaları Konfederasyonu (MemurSen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve BemBirSen Genel Başkanı Levent Uslu'nun da katıldığı törende konuşan Belediye Başkanı Arı, "Eğer vatandaş size teveccüh göstermiş ve size bir muhabbet besliyorsa onun karşılığında sizin daha fazla çalışmanız lazım. Göreceksiniz bizde daha fazla çalışacağız." dedi.

Nevşehir Belediyesi ile BEM-BİR-Sen arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Nevşehir Belediyesi ile Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BemBirSen) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı. Memur Sendikaları Konfederasyonu (MemurSen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve BemBirSen Genel Başkanı Levent Uslu’nun da katıldığı törende konuşan Belediye Başkanı Arı, “Eğer vatandaş size teveccüh göstermiş ve size bir muhabbet besliyorsa onun karşılığında sizin daha fazla çalışmanız lazım. Göreceksiniz bizde daha fazla çalışacağız.“ dedi.
Nevşehir Belediyesi’nde çalışan BemBirSen üyesi206 memur ve sözleşmeli memuru ilgilendiren Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) nedeniyle Nevşehir Belediyesi’nde bir tören düzenlendi.
Törende konuşan BemBirSen Genel Başkanı Levent Uslu, SDS ile Belediye Başkanı Rasim Arı’nın atılan imzalarla memurlara gerekli marifeti gösterdiğini memurlarında bunun karşılığında yaptıkları hizmetlerle Nevşehir Belediyesi’ni hizmet yarışında Türkiye’nin en başarılı illeri arasına sokacağına inandığını kaydetti.
Uslu, “Hayırlı bir işe imza attık. 1 Ocak 2020’de başlayıp 31 Aralık 2020’de bitecek bu sözleşmenin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Sayın başkanımız memur arkadaşlarımızın marifetlerine iltifatını göstermiştir. Artık belediyede çalışan memurlarımız da Nevşehir’imize, devletimize, milletimize daha da ivmeyi artırarak hizmet yarışını sürdüreceklerdir. Nevşehir’i daha ön plana çıkartmak için memurlarımız da gereğini yapmalıdır. Bizler kamu çalışanları olarak devletimizin, milletimizin hizmetindeyiz. Bu düsturla yola çıktık. Memurlarımızdan hemşehrilerine, milletimize yapacakları hizmetle Nevşehir’i 81 il içerisinde birinci sıraya oturtmalarını canı gönülden istiyorum.” dedi.
“Halımızın teveccühüne karşılık vereceğiz”
Belediye Başkanı Rasim Arı ise, göreve geldiği ilk günden itibaren mali ve insan kaynaklarına sahip çıkmak ve halktan kopmamak prensibini benimsediğini ve bunun da başarıyı getirdiğini söyledi. Bu sayede şehre önemli hizmetler sunduklarını ve sunmaya da devam edeceklerini kaydeden Arı, “Biz geldiğimiz andan itibaren tıpkı Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesini devraldığı sırada uyguladığı sistemin aynısını uygulayacağımızı söyledik. Bunlardan birincisi mali disipline sahip çıkmak yani para kaynağına sahip çıkmak, ikincisi insan kaynağına sahip çıkmak, üçüncüsü de vatandaştan kopmamak. Bu üç prensip Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünlere gelmesini sağlayan önemli şeylerdi. Bizde bundan yola çıkarak ilk geldiğimiz andan itibaren bu üçünün tamamını yerine getirdik. Birincisi parayı kontrol altına almak bireysel olarak benim işimdi. En fazla yapmam gereken şeylerden biriydi ve bunu sağladık. İkincisi insan kaynağını verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmemiz gerekiyordu. Benim bir prensip kararım var, benim politikam fakat buna uyması gereken bizim personellerimizde hamdolsun o açıdan da başarılı olduk. Şu anda her bir personeli düne göre daha fazla mesai yapıyor ama dünden daha mutlu. Şükürler olsun. Üçüncü konuda da hamdolsun iyi gidiyoruz. En son genel merkezimizin yaptığı ankette, Bir önceki seçimde kime oy verdiniz bugün seçim olsa kime oy verirsiniz? Sorusuna vatandaşlarımız yüzde 76,4 ile bizlere teveccüh göstermiş. Memnuniyet oranı ise; yüzde 80,7.” diye konuştu.
“Vites yükselterek çalışacağız”
Göreve geldiği günden bu yana şehre sunulan hizmetlerin henüz bir başlangıç olduğunu ve bu şehir için tüm belediye personelleri ile birlikte yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Arı, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Bu daha bir başlangıç. Heyecanla başladım 6,7 ay koşup sonra geri vitese takmak değil. Allah’ın izni ile 5. vitesten rokete takma zamanı. Eğer vatandaş size teveccüh göstermiş ve size bir muhabbet besliyorsa onun karşılığında sizin daha fazla çalışmanız lazım. Göreceksiniz ki daha fazla çalışacağız. Biz daha fazla çalışıp belediyemizin imkanlarını arttırdığımız andan itibaren de bu imkanları hem şehrimize hem de bu imkanların oluşmasına katkı sağlayan işçilerimize, memurlarımıza sunacağız.”
“Milletimize hizmet borcumuz var”
MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın’da, Belediye Başkanı Arı’ya insana kıymet veren bu yaklaşımından dolayı teşekkür etti. BemBirSen’in Belediye ve Özel İdare alanlarında örgütlenmiş, emek mücadelesi veren bir sendika olduğunu ve çalışanlarla işveren arasındaki hukuku oluşturmaya yönelik yoğun gayretler göstererek emek verdiğini ifade eden Yalçın, “Sendika olarak SDS çalışmaları ile de bu anlamda tamiratlar yapmaya çalışan bir gayret, emek var ortada. Konfederasyon başkanı olarak SDS imza törenine ilk defa katılıyorum. Benim açımdan bir ilk bu da Nevşehir’de gerçekleşti. İnsanların iş huzurunun olması için iç huzurunun olması lazım. İç huzurunuzun olması kafanızda sorunların fazla olmamasından, kendi ihtiyaçlarınızı, evinizin ihtiyaçlarını, çocuklarınızın ihtiyaçlarını karşılayacak bir ücret skalasına kavuşmaktır. Saygın bir iş ortamı saygın bir ücretle ancak mümkün olabilir. Bu anlamda kamu görevlilerinin genel toplu sözleşmeye ilişkin kazanımlarını, ücret mücadelesinin yanın da SDS çalışması son derece kıymetli bir çalışma. İç huzuru üretmeye yönelik bu konudaki adım çalışanlarımız tarafından da son derece iyi kavranacaktır. Biz MemurSen ailesi olarak bir mefkurenin müdavimleriyiz. O da bizim millete hizmet borcumuz var. Bu millete bizim hizmet borcumuz var işverenin bize ücret borcu var diyoruz. Onun için ücret borcunu temin etmeye yönelikte hem SDS hem toplu sözleşme gibi çeşitli yollarla işverenlerimizle bir araya gelerek bu konuda bir gayret ortaya koyuyoruz. Bugün burada imzaladığımız SDS ben inanıyorum ki Nevşehir’e hizmet borcumuzu ifa etme noktasında ciddi bir moral ve motivasyon kaynağıdır.” diye konuştu.
İmza törenine Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkan Yardımcıları Medeni Sevinç ve Ahmet Selim Kadıoğlu, BemBirSen Genel Başkanı Levent Uslu, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut, Bektaş Demir ve Mustafa Alevli, MemurSen Nevşehir İl Temsilcisi Mustafa Çiftçi, BemBirSen Nevşehir Şube Başkanı Ferudun Özdemir ile belediye personelleri katıldı.

NEVŞEHİR

12 Aralık 2019 Perşembe

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