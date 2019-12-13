3 erkek öğrenciye cinsel saldırıda bulunan şahıs yakalandı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bir köy okulunda 3 erkek öğrenciye cinsel saldırıda bulunan şahıs İstanbul’da yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Gülşehir’de bir köy okulunda 3 erkek öğrenciye cinsel saldırı olayı çocukların yakınlarına söylemesi ile ortaya çıktı. Köyde çocukların yakınlarına olayı anlatmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.S. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılmasıyla birlikte jandarma ve polis ekipleri her yerde aradı. Dün gece saatlerinde jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonrasında S.S. İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilen S.S.’nin İstanbul’da mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.

NEVŞEHİR 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.