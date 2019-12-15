Aileler izledi, bebekler emekledi Nevşehir’de bebek emekleme yarışması düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aileler izledi, bebekler emekledi Nevşehir’de bebek emekleme yarışması düzenlendi

İHA

Nevşehir'de bir alışveriş merkezi tarafından düzenlenen ve ödülün bebek bezi olduğu emekleme yarışmasına aileler yoğun ilgi gösterdi.

Aileler izledi, bebekler emekledi Nevşehir’de bebek emekleme yarışması düzenlendi

Nevşehir'de bir alışveriş merkezi tarafından düzenlenen ve ödülün bebek bezi olduğu emekleme yarışmasına aileler yoğun ilgi gösterdi.
Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen bebek emekleme yarışmasın 20 bebek katıldı. Bebeklerin birinci olmak için emeklediği yarışmada ailelerin heyecanı ise görülmeye değerdi. Yarışmada ailesinin kendisine salatalık uzattığı Mustafa Ediz Eraslan birinci olurken, ikinciliği Ahmet Taha Demir ve üçüncülüğü Mina Kartaloğlu elde etti.
Yarışmada ikinci olan Ahmet Taha Demir’in babası Yunus Demir, “Bu yarışmayı düzenleyen herkese teşekkür ederim, tüm çocuklarımız bizim için değerlidir” derken yarışmayı birinci tamamlayan Mustafa Ediz Arslan’ın teyzesi Deniz Şişman, “Yeğenim salatalık ve kumanda sayesinde birinci oldu. Böyle bir şey beklemiyorduk. Ama sizin de gördüğünüz gibi salatalık halen elinde” dedi.
Nissara AVM Pazarlama Müdürü Ecem Doğru, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz bebek emekleme yarışmasına 20 bebeğimiz katıldı. Ailelerin de büyük ilgi göstermesi bizleri çok mutlu etti. Birinci olan bebeğimize bir adet bebek bakım seti ve 100 adet bebek bezi, ikinci olan bebeğimize 100 adet bebek bezi ve üçüncü olan bebeğimize ise 50 adet bebek bezi ve kupa hediye ettik” diye konuştu.

NEVŞEHİR

15 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ürgüp’te okul kantinlerinde şırıngalı çikolata denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Ürgüp’te okul kantinlerinde şırıngalı çikolata ...
Nevşehir Belediyesi 350 Evler Mahallesinde çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi 350 Evler Mahallesinde ...
Nevşehir Belediyespor ilk devrenin son maçında Darıca deplasmanında
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor ilk devrenin son maçında Darıca ...
Bezirhane buluşmalarında Osmanlı kentleri konuşuldu
YEREL HABERLER Bezirhane buluşmalarında Osmanlı kentleri konuşuldu
Nevşehir Belediyespor Kadın voleybol takımı, Samsun Anakent’i ağırlayacak
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor Kadın voleybol takımı, Samsun ...
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Nevşehir ...
Bakan Albayrak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti Bakan Albayrak: “Nevşehir’i yatırım anlamında güçlendireceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Albayrak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ...
Bakan Albayrak: Kamu bankaları, 2020'ye girmeden tek haneli faizleri başlatıyor (3)
YEREL HABERLER Bakan Albayrak: Kamu bankaları, 2020'ye girmeden tek ...
Bakan Albayrak: "Sanayi üretimindeki yıllık yüzde 3,8 artış son çeyrekte öngördüğümüz büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor"
YEREL HABERLER Bakan Albayrak: "Sanayi üretimindeki yıllık yüzde 3,8 ...
350 Evler Mahallesinde temizlik seferberliği yapıldı
YEREL HABERLER 350 Evler Mahallesinde temizlik seferberliği yapıldı
İşyerinden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER İşyerinden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
Nevşehir’de aranan 8 kişiden 3’ü tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de aranan 8 kişiden 3’ü tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X