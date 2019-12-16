Nevşehir’de aranan 19 kişiden 9’u tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlar tarafından yakalama kararı ile aranan 19 kişi yapılan istihbarı ve yol kontrol çalışmalarında yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çeşitli adli makamlarca hakkında yakalama kararı ile aranan 19 şahıs yakalandı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12, Avanos’ta 1, Gülşehir’de 1, Derinkuyu’da 1, Ürgüp’te 2 ve Kozaklı’da ise aranan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 10’u hükümlülüklerine yerine getirmek şartıyla serbest bırakılırken 9 şahıs ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:16

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