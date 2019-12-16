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Tamer Karadağlı: “'Çocuklar Duymasın” dizisi için Guinness Rekorlar Kitabı’na ...

İHA

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro günleri kapsamında bu akşam "İkinin Biri" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Oyunda rol alan oyunculardan Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın dizisi için rekor başvurusunda bulunduklarını belirterek, "Tekrarları ile birlikte dizinin her bir bölümü 900 ile 3 bin 500 civarı yayınlandı. Guinness'e başvuru yapıldı" dedi.

Tamer Karadağlı: “'Çocuklar Duymasın” dizisi için Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuruldu” Nevşehir’de “İkinin biri” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro günleri kapsamında bu akşam “İkinin Biri” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Oyunda rol alan oyunculardan Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın dizisi için rekor başvurusunda bulunduklarını belirterek, "Tekrarları ile birlikte dizinin her bir bölümü 900 ile 3 bin 500 civarı yayınlandı. Guinness'e başvuru yapıldı" dedi.
Nevşehir Belediyesi tarafından bugün itibarıyla başlayacak olan tiyatro günleri kapsamında Çocuklar Duymasın adlı televizyon dizisinin sevilen oyuncuları Tamer Karadağlı, Volkan Severcan ve Zeyno Günenç’in başrollerini paylaştığı, Ray Cooney’nin yazdığı ve Bora Severcan’ın yönettiği ‘İkinin Biri’ adlı tiyatro oyunu, bu akşam Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek. Bu akşam sahnelenecek olan tiyatro oyunu öncesinde tiyatro oyuncuları Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret ederek burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı burada yaptığı açıklamada, Nevşehir’de tiyatro günleri başlattıklarını ifade ederken aynı zamanda Volkan Severcan tarafından da ilerleyen günlerde tiyatro okulu açılacağını söyledi. Belediye Başkanı Arı, “İbrahim Bey ile uzun süren istişareler ve görüşmelerimiz sonrasında bir başlangıç yapıyoruz. Bugün de itibaren her hafta Cumartesi günü Nevşehir’de bir tiyatro oyunu sergilenecek. Şehrimizde tiyatroya, sanata merak duymuş gençlerimiz, oyuncu olmak isteyen kardeşlerimize bir katkı sağlayalım diye bir tiyatro okulu başlatıyoruz. Çok iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Bu onarın bir işaret fişeği. Akşamda 19.30’da Kültür Merkezi’nde dostlarla beraber olacağız. Bende akşam ki oyunu seyretmek için çok heyecanlıyım” dedi.

“Çocuklar Duymasın Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurdu”
Çocuklar Duymasın dizisinde Haluk karakterini canlandıran Tamer Karadağlı da burada gazetecilerin sorularını yanıtlarken Çocuklar Duymasın dizisinin her bir bölümünün 900 ila 3 bin 500 defa yayınlandığını ve bunun için de Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurulduğunu söyledi. Karadağlı, “Çocuklar Duymasın dizisi için Guinness'e başvuru yapıldı. Tekrarları ile birlikte dizinin her bir bölümü 900 ile 3 bin 500 civarı yayınlandı. Çocuklar Duymasın dizisi dünyada Guinness Rekorlar Kitabına başvuracak kadar izlendi. Çocuklar Duymasın dizisi başarılı olduğu için sürekli yayınlandı. Başka dizi yok ne yapalım Çocuklar Duymasın dizisinin yayınlayalım değil beğenildiği ve sevildiği için yayınlandı. Çocuklar Duymasın dizinin yeni bölümleri olmayacak. Çünkü yeterince oynadık. Dediğim gibi her bir bölümü tekrarları ile 900 ila 3 bin 500 arasında yayınlandı. Artık tamam” şeklinde konuştu.

NEVŞEHİR

16 Aralık 2019 Pazartesi

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