Rektör Bağlı’dan Harran Üniversitesi Rektörü Çelik’e ziyaret

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik’i ziyaret etti.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ağırlayan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Bağlı’ya teşekkür etti. Rektör Bağlı ziyaretlerinde her iki üniversite arasında yürütülebilecek işbirliğine dair Rektör Çelik ile bir süre görüştü.

Rektör Çelik ziyaret sonunda Rektör Bağlı’ya günün anısına plaket takdiminde bulundu.

NEVŞEHİR 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:16

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