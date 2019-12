Nevşehir’de Tiyatro Günleri başladı “İkinin Biri” adlı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Tiyatro Günleri’ kapsamında Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Zeyno Günenç’in başrollerini paylaştığı "İkinin Biri" isimli oyun sahnelendi.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ray Cooney’nin yazdığı, Bora Severcan’ın yönettiği ve sinemaseverlerin Çocuklar Duymasın adlı televizyon dizisinden de tanıdıkları Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Zeyno Günenç’in yanı sıra Esra Sönmezer, Sefa Zengin, Haluk Özenç, Bora Severcan, Hacı Ali Açıkgöz, Deniz Bice, Suphi Can Kanatlı ve Zuhal Yalçın gibi isimlerin rol aldıkları İkinin Biri adlı oyun beğeniyle izlendi. İngiliz muhafazakâr parti bakan yardımcısı Richard Willey’in iş gezisi sırasında eşi ile birlikte kaldığı otelde başından geçen olayların anlatıldığı oyuna Nevşehirli tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Kahkahaların eksik olmadığı salonda oyuncular alkış yağmuruna tutuldu.

Volkan ve Bora Severcan kardeşlerin kurucusu olduğu Tiyatro Sahnekarlar’ın dev kadrolu oyunu İkinin Biri’ni izleyenler arasında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı’nın yanı sıra AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut ve Mustafa Alevli, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda tiyatrosever vardı. Oyun bitiminde salonu dolduran Nevşehirliler ile birlikte uzun süre oyuncuları alkışlayan Belediye Başkanı Rasim Arı, oyunda rol alan sanatçıların her biri için 10’ar tane olmak üzere Nevşehir Belediyesi tarafından Kahveci Dağı eteklerine fidan dikildiğini belireterek, fidanlar için hazırlanan sertifikaları oyunculara takdim etti. Tiyatro ekibine teşekkür eden Başkan Arı, Ocak ayından itibaren her cumartesi bir tiyatro oyununun Nevşehir’de sahneleneceğini müjdeledi. Tiyatro Günleri etkinliği ile birlikte Nevşehirli sanatseverlerin birçok oyunu izleme şansını yakalayacağını ifade eden Arı, “Bu akşam salondaki kalabalığı görünce ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bir kez daha anladık. Bu denli kalabalık olan salondaki kişiler kadar da giremeyen oldu. Demek ki şehrimize muhteşem bir kültür merkezi kazandırmanın vakti gelmiş. Bunla ilgili çalışmalara başladık. İçerisinde bin 500 kişilik, bin kişilik, 750 kişilik, 500 kişilik ve 250 kişilik salonların olacağı muhteşem bir kültür merkezi yapacağız. Bununla birlikte Türkiye’de ve dünyada ses getirecek etkinlikler düzenleyeceğiz” dedi.

Oyunun başrol oyuncularından Tamer Karadağlı ise, Başkan Arı ve salonu dolduran Nevşehirlilere teşekkür etti. Oyun öncesinde Nevşehir Belediyesi tarafından Nevşehir’deki taş fırınlarda pişirilen patatesler Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde vatandaşlara ikram edilirken, oyundan yaklaşık bir saat önce salonun dolması nedeniyle birçok kişi oyunu izleyemedi.

