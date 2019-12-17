Nevşehir’de Kasım ayında 321 konut satıldı

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Kasım ayında konut satış rakamları açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan Kasım ayı konut satış rakamlarına göre Nevşehir’de 321 konut satılırken, Kırıkkale’de 572, Aksaray’da 596, Niğde’de 721, Kırşehir’de 453 konut satışı yapıldığı açıklandı.

NEVŞEHİR 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:28

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.