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Silahlı yağma suçundan 4 şahıs tutuklandı

İHA

Nevşehir'de yağma iddiası ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlali ve tehdit suçundan aranan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir’de yağma iddiası ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlali ve tehdit suçundan aranan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’de N.U. aralarında husumet bulunan M.D. ve yanında bulunan 3 kişi tarafından kaçırılarak bir bağ evinde darp ettiklerini ve cep telefonunu elinden aldıkları konusuna polise şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında M.D. M.Y., S.Y., ve E.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli yağma iddiasıyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlali ve tehdit suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

NEVŞEHİR

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:46
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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