İş makinesi üzerinde tehlikeli yolculuk

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde seyir halindeki iş makinesinin kepçesinde 7 kişinin tehlikeli yolculuğu objektiflere yansıdı.
İlginç ve tehlikeli yolculuğun görüntüleri Ürgüp Sanayi Sitesinde kaydedildi. Seyir halinde olan bir iş makinesinin kepçesine binen 7 kişi tehlikeye aldırış etmeden kepçe içinde ayakta yolculuk yaptı.
Sanayi sitesinde kepçe üzerinde yolculuk yapan işçiler canlarını hiçe sayarak yola devam etti.
NEVŞEHİR
17 Aralık 2019 Salı
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