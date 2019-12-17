İş makinesi üzerinde tehlikeli yolculuk

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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde seyir halindeki iş makinesinin kepçesinde 7 kişinin tehlikeli yolculuğu objektiflere yansıdı.

İlginç ve tehlikeli yolculuğun görüntüleri Ürgüp Sanayi Sitesinde kaydedildi. Seyir halinde olan bir iş makinesinin kepçesine binen 7 kişi tehlikeye aldırış etmeden kepçe içinde ayakta yolculuk yaptı.

Sanayi sitesinde kepçe üzerinde yolculuk yapan işçiler canlarını hiçe sayarak yola devam etti.

NEVŞEHİR 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:46

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