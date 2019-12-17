KÜN’de ‘Duyu Bütünlemenin Hayatımızdaki Önemi’ semineri

Kapadokya Üniversitesinde Ergoterapist Enes Tuğrul’un katılımıyla “Duyu Bütünlemenin Hayatımızdaki Önemi” başlıklı seminer düzenlendi.

Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Uçhisar Sanat Yerleşkesi Konferans Salonunda düzenlenen ve Ergoterapi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ergoterapist Enes Tuğrul’un konuşmacı olarak katıldığı seminere Kapadokya Üniversitesinin Çocuk Gelişimi lisans ve ön lisans, Sosyal Hizmetler, Dil ve Konuşma Terapisi, Psikoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Fizyoterapi ön lisans programları öğrencileri katıldı.

Duyunun dikkat, öğrenme, davranış ve gelişim ile bağlantısına değinen Enes Tuğrul, 5 temel duyu süreci dışındaki 3 duyu süreci olan proprioseptif duyu olarak tanımlanan derin duyu, vestibüler duyu olarak tanımlanan denge ve hareket duyusu ile interoseptif duyu olarak tanımlanan iç organlardan gelen duyu sürecinin insan için önemini interaktif şekilde uygulamalı olarak anlattı.

Pediatride ergoterapinin önemine değinen Enes Tuğrul, “Çocuğun günlük yaşamdaki rolü diğer çocuklarla oynamak ve etkileşimde bulunmaktır. Ergoterapist bir çocuğun şu anki oyun, okul ve günlük yaşam aktiviteleri hakkındaki becerilerini değerlendirir ve yaş gruplarına göre gelişimsel olarak uygun oranlarla karşılaştırır. Daha sonra ise çocuğun güçlü yanlarını da kullanarak alanlarına yönelik tedavi programı uygular” şeklinde konuştu. Duyu bütünleme problemlerinin öğrenme güçlüğü olan çocuklarda nasıl görüldüğü, duyunun öğrenme ile bağlantısını sinir sistemindeki duyusal öğrenme piramidi üzerinden anlatan Tuğrul, görsel algı ve görsel motor planlama problemlerinin bireylerdeki yazı yazma ile okumayı nasıl etkilediğiyle ilgili bir süre konuştu.

Seminerde, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun duyu bütünleme bozukluğu adı altında gelişen duyu modülasyonu ile bağlantısını, duyumotor gelişiminin duyu sürecinin yürümeyle bağlantısını anlatan Enes Tuğrul, Otizmdeki duyu bütünleme problemleri ve nörolojik eşik değerinden bahsederek iletişim ve etkileşim temelli videolar eşliğinde bir sunum yaptı.

Seminer, Enes Tuğrul’un etkinliğe katılanların konuyla ilgili sorularını cevaplandırmasıyla sona erdi.

NEVŞEHİR 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:17

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