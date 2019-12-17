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İl Göç İdaresi Müdürü Doksar ve ülke temsilcisi öğrencilerden Rektör Bağlı’ya ziyaret

İHA

Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürü Akif Doksar beraberinde ülke temsilcisi üniversite öğrencileriyle, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.

İl Göç İdaresi Müdürü Doksar ve ülke temsilcisi öğrencilerden Rektör Bağlı’ya ziyaret

Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürü Akif Doksar beraberinde ülke temsilcisi üniversite öğrencileriyle, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.
Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürü Akif Doksar aynı zamanda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencisi olan Afganistan Ülke Temsilcisi Abdul Ghafoor Rashidi, Azerbaycan Ülke Temsilcisi yardımcısı Ömer Bayer ve Azerbaycan Öğrenci Başkanı Orxan Ağavendiyev ile birlikte Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti.
Ziyaretlerinde Rektör Bağlı’ya 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü vesileyle düzenleyecekleri ‘Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye’ temalı etkinlik hakkında bilgi veren İl Göç İdaresi Müdürü Doksar, kendilerini de aralarında görmekten büyük onur duyacaklarını ifade etti.
İl Göç İdaresi Müdürü Doksar ve beraberindekilere ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bağlı kendilerine teşekkür etti. Ülke olarak her zaman mazlumların yanında olan Türkiye’nin milyonlarca insana ev sahipliği yaptığını belirten Rektör Bağlı, “Başta savaş olmak üzere değişik nedenler ile dünyanın dört bir tarafından Türkiye’ye sığınan farklı din, dil ve ırktan mazlum insanlara ayrım yapmaksızın sahip çıkan tek ülkeyiz. Devletimiz kadar milletimiz de kayıtsız kalmayarak maddi ve manevi yönden daime bu insanların yanında oldu ve olmaya da devem ediyor. Bununla birlikte hepimizin ortak isteği dünyada yaşanan bu acıların biran önce sona ermesi ve bu insanların öz vatanlarına biran önce kavuşmalarıdır” diye konuştu.
İl Müdürü Doksar ve öğrenciler ile bir süre görüşen Rektör Bağlı ziyaret sonunda Doksar’a günün anısına plaket takdiminde bulunurken, İl Müdürü Doksar da Suriyeli bir mültecinin yapmış olduğu kara kalem çalışması porteyi Rektör Bağlı’ya takdim etti.

NEVŞEHİR

17 Aralık 2019 Salı

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