Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği görevli polis memuru Hacı Ali İkiz bu sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Kozaklı İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Hacı Ali İkiz bu sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren polis memuru Hacı Ali İkiz Kozaklı Devlet Hastanesine kaldırılırken burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis memuru Hacı Ali İkiz’e Kozaklı ilçesinde bugün yapılan olan törenin ardından memleketi Kayseri’nin Tomarza ilçesine gönderilecek.

NEVŞEHİR 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:18

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