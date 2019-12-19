NEVÜ’ye "Maddi Folklor Ürünlerini Derleme ve Yaşatma Ödülü”

Motif Vakfı tarafından bu sene 25’incisi düzenlenen “Halkbilim Ödülleri’ sahiplerini buldu. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM) bünyesinde Nevşehir’in Avanos İlçesinde bölgenin önemli kültür varlıklarından biri olan Dr. Hacı Nuri Bey Konağı’nda oluşturulan “Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi” Motif Vakfı tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonunda “Maddi Folklor Ürünlerini Derleme ve Yaşatma Ödülü”ne layık görüldü.

Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi kurucusu ve NEVKAM Müdürü Doç. Dr. Adem Öger, UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edilen “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Korunması Sözleşmesi”nden hareketle bölgenin kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla oluşturdukları müzenin, “Maddi Folklar Ürünleri Derleme ve Yaşatma Ödülü”ne layık görülmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

21 Aralık 2019 Cumartesi günü Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören ile ödüllerin sahiplerini bulacağını belirten Öger, müzenin kurulmasında emeği geçen öğrenciler başta olmak üzere NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve yönetimine, Avanos Kaymakamlığı’na, destekleyen kurum ve kuruluşların yanı sıra yöre halkına teşekkür etti.

“NEVÜ Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi Sizleri Bekliyor”

Bölgenin kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan NEVÜ Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi, bu bağlamda NEVÜ Türk Halk Bilimi Bölümü öğrencilerinin icraları, gösterileri ve uygulamaları ile yeniden yaşatılıyor.

Müzede ziyaretçiler; Türkiye’nin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’nde yer alan Karagöz, Âşıklık geleneği, Meddahlık geleneği, ebru sanatı, sema, semah gibi geleneklerin yanı sıra bölgenin dokuma, halk hekimliği, mutfak kültürü, nahıl geleneği, doğum, düğün, ölüm adetleri ve çocuk oyunları gibi kültürel miraslarını da yaşayarak öğrenme imkânı buluyor.

Müzenin masal odasında, sözlü gelenek ve anlatıları dinleyerek hem öğrenip hem de eğlenebilirsiniz. Karagöz odasında, hayali olup yardağınızla birlikte hayallerinizi hayal perdesine yansıtabilirsiniz. El sanatları odasında, kendi ağaç baskınızı yapabilir, ebru sanatı ile düşlerinizi suya çizebilir, yün ile keçe tepebilirsiniz. Dokuma odasında, Avanos halılarının hikâyesini dinleyerek dokuma tezgâhında mekik dokuyabilir, halıya bir ilmek de siz atabilirsiniz. Gelin odasında düğün geleneklerini dinlerken belki siz de bahtınızı açtırabilirsiniz. Tafana bölümünde, Kapadokya mutfak kültürünü tadabilir, geleneksel sohbet odasında meddah hikâyeleriyle geçmişi şimdiki zamanda dinleyebilirsiniz. Eğer nazara geldiyseniz halk hekimliği odasında bir kurşun döktürebilir, âşık odasında Kapadokya türkülerini dinleyip, abdallık geleneğini yaşayabilirsiniz. Avluda çocukluğunuzda oynadığınız oyunları tekrar oynayabilir ve unuttuğunuz oyuncaklarla tekrar buluşabilirsiniz.

Müze, haftanın her günü 09.3017.30 arasında ziyaretçilerine hizmet vermektedir.

NEVŞEHİR 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:18

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