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Türk turizmine büyük ivme kazandıracak proje için geri sayım Dünyanın en büyük yeraltı şehri 2023 ...

İHA

Nevşehir'de, kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan kale etrafındaki tarihi yamaç yerleşiminin, turizme açılması için çalışmalar sürüyor.

Türk turizmine büyük ivme kazandıracak proje için geri sayım Dünyanın en büyük yeraltı şehri 2023 yılında açılacak

Nevşehir'de, kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan kale etrafındaki tarihi yamaç yerleşiminin, turizme açılması için çalışmalar sürüyor.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, dünyanın en büyük yeraltı şehrini barından kale civarının turizme kazandırılması konusunda çalışmalarının devam ettiğini söylerken, "Bu projenin inşallah Cumhuriyetimizin 100.yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ısrarlı bir şekilde ifade ettiği 2023 vizyonuna uygun bir şekilde burayı kazandırdığımız andan itibaren şehrimizin çehresi tamamen değişecek ve istihdam açısında hiçbir problem olmayacak. Ve 1 milyarın üzerinde bir yatırım şehrimize kazandırılmış olacak" dedi.
6. Yüzyıldaki Erken Bizans döneminden günümüze kadar sürekli bir yerleşimin gerçekleştiği yaklaşık 425 bin metrekarelik alan içerisinde yürütülen temizlik çalışmalarında bugüne kadar fresklerle bezeli kayadan oyma kilise ile geçiş tünelleri, bezirhaneler, at ahırları, iş atölyeleri, günlük yaşam alanları, şırahaneler ve kamusal alanlar ile kayadan oyma binin üzerinde oda bulundu. Bölgede günlük hayatta kullanılan öğütme taşları, el değirmenleri, kalıplar, çanak çömlek, metal buluntular, sikkeler, ahşap kullanım aletleri gibi malzemelerin yanı sıra 750 civarında Anadolu’nun en büyük lüle koleksiyonun ve 300’e yakın kandilin toprak altından çıkartıldığı bölgenin, yeni bir turizm destinasyonu olarak dünyanın dört bir tarafından gelecek turistlerin ziyaretine açılması hedefleniyor.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, dünyanın en büyük yeraltı şehrini barındıran kale civarı projesinin bir kısmının 2020 Turizm Haftasında gerekli tedbirlerin alınmasıyla turizme açılacağını ifade ederken burasının Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılında Kapadokya bölgesine, Türkiye’ye ve dünya turizmine kazandırılacağını açıkladı. Belediye Başkanı Arı, “Bizim en önem verdiğimiz konulardan bir tanesiydi. Seçim döneminde de bunu şehrimize açık ve net bir şekilde bir seçim vaadi olarak söz olarak vermiştik. Çünkü bizim kale bölgesi ile beklentimiz şu. Şehrimizin tamamıyla kaderini değiştirecek bir projedir. Beraberinde biliyorsunuz şehrimizde ciddi bir istihdam ihtiyacı var. Her gün istihdam ile ilgili iş ile ilgili hemşerilerimiz hallerini anlatıyorlar. Çok üzülüyoruz. Bunu ortadan kaldırabileceğimiz elimizde şuan en önemli enstrüman kale bölgesidir. Gerçekten kale bölgesini gelen tüm bakanlarımıza tüm misafirlerimize basın mensubu olarak sizde bu süreçleri takip ediyorsunuz. Burada kendilerine brifing veriyoruz. Her anlattığım kişi yerli, yabancı, bakan, bürokrat, iş adamı, yatırımcı kim gelirse gelsin bu kale bölgesiyle alakalı brifingi verdiğim zaman ağzı açık kalıyor. Gerçekten çok önemli, şehrimizin kaderini değiştirecek bir proje. Zaten biz bunu bir sermaye ile yabancı bir sermaye ile yapma noktasında ilerliyoruz. Ama daha biraz önce iki tane daha büyük kurum kale projemize talip oluyor. Şuanda 9’a yakın yerli ve yabancı grup burada ısrarla bir şekilde burada beraber çalışmayı istiyorlar. Zaten burayı en son aşamasına getirdik. Yenileme yeri ile alakalı ilgili çalışmalarımızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderdik. Buradan çıktıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla hukuki ve bürokratik işlemlerin tamamı bitiyor. Tabi hukuki ve bürokratik süreçler devam ederken bizde bir taraftan işlerimizi devam ettiriyoruz. Yine Turizm Bakanlığımız koruma amaçlı imar planı için 2020 bütçesine aldı. 1 milyon liranın üzerinde koruma amaçlı bir imar planı yapacaklar. Turizm Bakanımız bu konuya inanılmaz derecede hassasiyet gösteriyor. Şimdi Bakanımız Ankara’ya döndükten sonra bir buçuk saat dünyaca ünlü bir mimara bizim projeyi anlatıyor. Mimar ile biz hafta sonunda Ankara’da buluşup detayları yeniden konuşacağız. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak burada şunu söyledi. Bizim buraya harcayacağımız para bizim bütçe açısından hiçbir değeri ve önemi yoktur. Türkiye ve dünya turizmine kazandıracağımız bu kadar önemli bir mekan için harcayacağımızı parayı biz bütçeden bir gider olarak görmeyeceğiz dedi. Turizm Bakanımız ile uzun süre bu işi konuştuk demişti. Bu da şu. Bakanlarımızın buraya tam desteği var. Bir siyaseten söylenen söz değildir. Bu bölgenin ayağa kaldırılmasını bakanlarımızda çok arzu ediyorlar. Biz koşar adımlarla bu işi neticelendirmemiz lazım. Burada bulunan Meryem Ana kilisesi ve Çamlı kilise 2020 yatırımına girdi. İnşallah bunu hızlı bir şekilde yaparak şehrimizin turizmine kazandıracağız. Sayın Berat Albayrak bana ne zaman bitireceğimizi sordu. Ben 5 yıl gibi bir süreye ihtiyacımız olduğunu söyledim. Kendisinin söyledi şu oldu. Biz desteği vereceğiz sende burayı 2023 yılında faaliyete geçireceksin dedi. İnşallah Cumhuriyetimizin 100.yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ısrarlı bir şekilde ifade ettiği 2023 vizyonuna uygun bir şekilde burayı kazandırdığımız andan itibaren şehrimizin çehresi tamamen değişecek ve istihdam açısında hiçbir problem olmayacak. Ve 1 milyarın üzerinde bir yatırım şehrimize kazandırılmış olacak. Bölge turizmine, Türkiye turizmine ve dünya turizmine ciddi bir destinasyon ilave edilmiş olacak. Bizim söylemimiz şu. Artı 1 diyoruz. Yani Kapadokya bölgesine ne kadar turist geliyorsa 1 milyon da ek olarak merkezimize gelecek. Bu rakama da ulaşacağız” dedi.

“Kale civarı 2020 Turizm Haftasında turizme açılıyor”
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kale civarında yapılan çalışmalarla birlikte buranın bir kısmını 2020 Turizm Haftasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasıyla birlikte bir kısmını hizmete açacaklarını söyledi. Arı, “20 Nisan 2020 Turizm haftasında inşallah bu bölgenin bir kısmını güvenlik tedbirlerini alarak turizme kazandırmış olacağız. Şimdi her zaman ifade ediyorum. Dünyanın neresine gidersem gideyim ifade ettiğim bir şey var. Diyorum ki denizin alternatifini her yerde bulabilirsiniz. Antalya’da, Muğla’da bulabilirsiniz. İtalya’da, İspanya’da, Yunanistan’da bulabilirsiniz. Fakat Kapadokya bölgesini, bizim bölgemizin bir benzerini dünyanın hiçbir yerinde görme ve yaşama imkanınız yok. O yüzden diyorum ki fantastik ve romantik bir şehirdir burası. Dolayısıyla dünyada eşi benzeri yok. Beraberinde kale bölgesinde yaptığımız projenin Türkiye’de olmadığı gibi dünyada da bir benzeri olmayacak” şeklinde konuştu.

NEVŞEHİR

19 Aralık 2019 Perşembe

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