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Ömer Tosun, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı seçimleri için aday

İHA

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Yönetim Kurulu seçimleri 29 Aralık'ta yapılacak. İndigo Şirketler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun, seçimler için adaylığını açıkladı.

Ömer Tosun, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı seçimleri için aday

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın Yönetim Kurulu seçimleri 29 Aralık’ta yapılacak. İndigo Şirketler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun, seçimler için adaylığını açıkladı.

15 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7183 sayılı kanunla, Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TTGA) kurucu yönetim kurulu üyeleri 4 aylık görev sürelerini dolduruyor. 29 Aralık’ta yapılacak ilk seçimler için hazırlıklar sürerken, İndigo Şirketler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun, Nevşehir'de bir otelde gerçekleştirdiği basın toplantısıyla İç Anadolu Bölgesi için adaylığını resmen duyurdu. Kapadokya bölgesinde lüks otelcilik ve balon turizmini başlatan isim olarak bilinen ve Türkiye’nin ilk müze hoteli Museum Hotel başta olmak üzere Matiana Travel, Indigo Jeotermal gibi önemli yatırımlarıyla bölge turizmine büyük katkı sağlayan Ömer Tosun, özellikle lüks turizmde edindiği 46 yıllık deneyimini TTGA yönetim kuruluna taşımak istediğini belirtti.

"Türkiye turizmi sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değil"
Düzenlenen basın toplantısında İç Anadolu Bölgesindeki otelcilere adaylık sürecindeki yoğun ilgileri için teşekkür eden Ömer Tosun, “Bölgemiz turizimcilerden aday olmam için gelen yoğun talep üzerine adaylık sürecini başlatmış olduk. Sadece Kapadokya’dan değil tüm İç Anadolu illerinden destek almak bizi fazlasıyla mutlu etti. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kurucu yönetim kurulu üyesi olarak 4 aylık görevim süresince defalarca, Türkiye turizminin sadece deniz, kum, güneş ve her şey dahil turizminden ibaret olmadığını, ülkemizin dünyanın hiçbir yerinde eşi olmayan nitelikte kültürel, tarihi ve gastronomi zenginliklerine sahip olduğunu vurguladım. Ülkemizin 2023 turizm hedeflerinde yer alan 75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir hedefine ulaşabilmesi için turizmin Anadolu’nun her bir köşesinde gelişmesi gerekiyor. Bu nedenle adayı olduğum İç Anadolu Bölgesinde her bir ilin, ilçenin farklılıklarının öne çıkarılması, bu farklılıklara göre turizmin geliştirilmesi ve tanıtılması ilk önceliğim olacak. Özellikle lüks turizmde edinmiş olduğum 46 yıllık deneyimi Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yönetim kuruluna taşımak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"İç Anadolu Bölgesini hak ettiği değere ulaştırmayı hedefliyoruz"
İç Anadolu Bölgesinin Kapadokya haricinde yeterli desteği ve gelişmeyi elde edemediğine değinen Ömer Tosun, "Bu güne kadar Kapadokya bölgesinde turizmin çeşitlendirilmesi ve daha nitelikli hale getirilmesi için yapmış olduğum çalışmalara TTGA Yönetim Kurulunda yer almam durumunda tüm Anadoluyu kapsayacak şekilde devam etmeyi arzu ediyorum. Konya’da Mevlana ve Çatalhöyük, Kayseri’de Erciyes, Aziz George, Kapuzbaşı Şelaleleri ve Kültepe, Niğde’de Gümüşler Manastırı, Yozgat’da Sarıkaya Roma Hamamı, Sivas’ta Divriği Ulu Camii, Darüşşifası ve eşsiz Balıklı Kaplıcaları, Aksaray’da Ihlara Vadisi, Eskişehir’de ve Ankara’da bulunan eşsiz müzeler ve daha niceleri dünyanın hiçbir bölgesinde bulunan zenginlikler değiller. Bu farklılıklarımızı ve zenginliklerimizi dünyaya duyurmak adına büyük çaba harcayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu kurucu üyeliğinin yanında Ömer Tosun, hali hazırda Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Nevşehir ve Kayseri Bölgesi Brezilya Fahri Konsolosluğu ve DEİK Brezilya İş Konseyi Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürütüyor.

NEVŞEHİR

19 Aralık 2019 Perşembe

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