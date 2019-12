Nevşehir’de 2019 yılı böyle geçti

Nevşehir'de geride bırakılmaya hazırlanılan 2019 yılında siyasetten spora, asayişten ekonomiye birçok önemli olay yaşandı.

İşte yıl içerisinde Nevşehir'de yaşanan olaylardan bazıları:

OCAK

1 Ocak: Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kapadokya'da da 2019 yılına büyük bir coşku içerisinde girildi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yeni yıla merhaba demek için Kapadokya'ya gelen yerli turistler eğlence mekanlarına büyük ilgi gösterirken Uçhisar'da ise havai fişek gösterisi ile 2019 yılına ‘merhaba' denildi.

2 Ocak: Nevşehir’in Avanos ilçesinde karşı yönlerden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

6 Ocak: Nevşehir’de doğalgaz ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 24 kişi hastaneye kaldırıldı.

7 Ocak: Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yabancı uyruklu şahısların ikametlerine yapılan operasyonda çok sayıda belge ve bu belgeleri basmakta kullanılan cihaz ele geçirildi.

9 Ocak: Nevşehir’de yağan yoğun kar yağışının ardından il genelinde 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

9 Ocak: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde yağan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

12 Ocak: AK Parti’de Nevşehir ilçe ve belde belediye başkan adayları belli oldu.

15 Ocak: Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle okullar tatil edildi.

17 Ocak: Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde yapılan yol kontrollerinde uyuşturucu taciri olduğu öğrenilen 2'si Afgan uyruklu 5 kişi yakalanarak tutuklandı.

18 Ocak: Nevşehir’de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde öğrenim gören 55 bin 972 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

19 Ocak: Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selman Pakoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.

23 Ocak: Kapadokya’da bulunan Kayakapı Premium CavesCappadocia Otel, Amerika’da yayın yapan bir turizm internet sitesi tarafından dünyanın en lüks oteli seçildi.

25 Ocak: AK Parti’de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde Derinkuyu İlçe Başkanı Bülent Aksoy, Gülşehir İlçe Başkanı Fatih Çiftçi ve Kozaklı İlçe Başkanı Akif Kabukçuoğlu’nun belediye başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından üç ilçede yapılan temayül yoklaması sonrasında ilçe başkan atamaları yapıldı.

27 Ocak: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Nevşehir İl Başkanlığı tarafından belediye başkan aday tanıtım programında, Nevşehir'in ilk kadın belediye başkan adayı tanıtıldı.

28 Ocak: Nevşehir 2.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ’PDY terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından hakkında yakalama kararı olan A.Ö. Bursa’da yakalandı.

ŞUBAT

1 Şubat: Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Nevşehir’in 2018 Aralık nüfusunun 298 bin 339 olduğu açıklandı.

11 Şubat: Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yağma suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

11 Şubat: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve doğal sit alanında kalan Kapadokya Bölgesinde peribacaları yok edilmeye devam ediyor. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesi Ünlü Sokak'ta peribacalarının yanına yapılan inşaat çalışmaları dikkatlerden kaçmadı.

13 Şubat: İhlas Haber Ajansı’nın gündeme getirdiği “Peribacalarında yapılaşma devam ediyor” haberinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından otel çalışması durduruldu.

14 Şubat: Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacalarına yakın mesafede yapılan otel inşaatının yıkımına başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Göreme’de yapılan otel inşaatının yıkım kararının alınmasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri tarafından yıkımına başlandı.

16 Şubat: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kapadokya Bölgesi'nde kaçak, köçek ne varsa yıkılacak. Seçimlerden sonra oradayım' açıklamasının ardından Kapadokya'da bugün 15 kaçak yapı yıkılacak.

16 Şubat: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde bu sabah saatlerinden itibaren kaçak yapıların yıkımına başlandı.

18 Şubat: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kapadokya'da peribacalarının yanı başına yapılan inşaat çalışmalarını gündeme getiren İhlas Haber Ajansı’na teşekkür etti.

20 Şubat: Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 17 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu öğrenilen 1 kişi yakalandı.

20 Şubat: Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Zelve ören yerinde bulunan bağ evi Avanos Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

23 Şubat: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugün itibarıyla tespit edilen 21 kaçak yapıdan 14’ünün yıkımı tamamlandı.

25 Şubat: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugün 7 kaçak yapı daha yıkıldı. Böylelikle geçtiğimiz hafta başlanan kaçak yapı yıkımlarının ardından kaçak yıkım sayısı 24’e ulaştı.

27 Şubat: Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde sürekli çalışacak 13 kişilik işçi alımı için 751 kişi başvuru yaptı.

28 Şubat: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde yağan kar yağışının ardından karlarla kaplı peribacaları ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı.

MART

1 Mart: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da 14 Şubat tarihinden bu yana 27 kaçak yapı yıkıldı.

1 Mart: Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen program ile 51 bekçi görevine başladı.

4 Mart: Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir’e geldi.

5 Mart: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde bugün 7 kaçak yapı daha yıkıldı.

6 Mart: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde yıkılan kaçak yapıların sayısı 37’ye ulaştı.

10 Mart: AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, mahalli idareler seçimleri öncesinde proje lansmanı düzenleyerek, Nevşehir için hazırladığı projeleri anlattı.

12 Mart: Nevşehir Adalet Sarayı önünde sanık yakınları arasında çıkan kavga sonucunda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

13 Mart: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yıkılan kaçak yapı sayısı 53’e ulaştı.

14 Mart: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir mitinginde yaptığı konuşmada, “Zillet ittifakının işi gücü fitne fesat. CHP Genel Başkanı, bühtan ve bozgunculuğun yol arkadaşı HDP ile yol almaya başlamıştır. CHP Genel Başkanı PKK/PDY’yi masum gösterecek kadar şirazesinden çıkmış” dedi.

15 Mart: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir’e geldi.

15 Mart: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nın 46. günü olan 16 Mart 2018 tarihinde terör örgütü ile girilen çatışmada yaralanarak gazi olan Uzman Onbaşı Zeki Didinmez, bir yılın ardından duygularını anlattı.

15 Mart: Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir’de FETÖ'ye finansal destek sağladıkları tespit edilen 19 kişi gözaltına alındı.

16 Mart: Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Başdere köyünde kadınlar Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği ’Koşabiliyorken Koş’ projesine şalvarları ile katıldı. Yaşlı teyzelerin şalvarla yaptığı spor etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

18 Mart: Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında yapılan operasyon sonrasında gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

18 Mart: Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11’i tutuklandı.

19 Mart: Nevşehir'de 13 yıllık profesyonel lig hasretine son veren Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki görevinden istifa etti.

20 Mart: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen esnaf buluşması programına katıldı.

22 Mart: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nevşehir’de düzenlediği mitingde, “Bu ülkenin birliğine bu ülkenin kardeşliğine pusu kuranlara göz açtırmayız” dedi.

26 Mart: TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor geçtiğimiz hafta anlaştığı Teknik Direktör Eser Kardeşler ile yollarını ayırdı.

29 Mart: 31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Nevşehir’de 70 bin 906 seçmen sandık başına gidecek.

31 Mart: Nevşehir Belediye Başkanlığı için uzun ve yorucu bir seçim maratonunun sonunda zaferi yaşayan AK Parti oldu Rasim Arı, geçerli oyların yüzde 51.58’ ini alarak rekor bir oy ile Nevşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

31 Mart: AK Parti Nevşehir’de 5 ilçe belediye başkanlığını kazandı. AK Parti bugün yapılan seçimlerin ardından kesin olmayan sonuçlara göre, Acıgöl, Derinkuyu, Gülşehir, Kozaklı ve Ürgüp Belediye başkanlıklarını kazandı.

NİSAN

1 Nisan: AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından AK Parti’nin Nevşehir tarihindeki en başarılı İl Başkanı unvanını kazandı.

1 Nisan: TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Bülent Topuzoğlu ile anlaştı.

2 Nisan: 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, mazbatasını alarak görevine başladı.

5 Nisan: Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş 32 yıl önce öğrenci olarak oturduğu Belediye Başkanlığı koltuğuna, 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimleri sonrasında bu kez belediye başkanı olarak oturdu.

5 Nisan: Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Özel Harekat polisi Anıl Yıldırıcı, Nevşehir’in Avanos ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.

9 Nisan: Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulutatlar köyünde yaklaşık 15 ay önce kaybolan 35 yaşında ki Engin Karakollu’nun babası Arif Karakollu canlı yayında öldürüp evinin bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

10 Nisan: Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulutatlar köyünde oturan Arif Karakollu katıldığı televizyon programında oğlunu öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından tutuklandı.

11 Nisan: Nevşehir’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonu sonrasında adliyeye sevk edilen 14 kişiden 8’i tutuklandı.

12 Nisan: Nevşehir Sulh Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari kadın yakalandı.

18 Nisan: Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya üzerinden kendisini evlerine davet eden Üniversite öğrencilerinin isteğini kırmadı. Öğrencilerin evlerine konuk olan Arı, mutfakta yaptığı menemeni yer sofrasında öğrencilerle birlikte yedi.

19 Nisan: Brezilya’dan Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyarete gelen Cacılda Marılıa Do Nascımento 113. doğum gününü Kapadokya’da kutladı.

20 Nisan: Nevşehir 1.Amatör Ligde bugün oynanan final maçının ardından Gülşehir Belediyespor’u 21 mağlup eden Suvermez Kalespor Nevşehir şampiyonu oldu.

21 Nisan: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Nisan ayında yağan kar yağışı peribacalarını beyaza bürüdü.

25 Nisan: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da Beşiktaş balonu gökyüzüne havalanmaya başladı.

28 Nisan: Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya, yerel seçimlerdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödül verildi.

29 Nisan: Trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcu Josef Sural, Kayserispor maçının ardından Nevşehir’de bulunan özel bir alışveriş merkezinde son kez görüntülendi.

30 Nisan: Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kavak beldesinde bulunan bir limon deposunda çıkan yangın sonrasında 30 bin sandık limon ve portakalın telef olduğu öğrenildi.

MAYIS:

2 Mayıs: Nevşehir’de görevli olduğu caddede bulduğu ve içerisinde bir miktar para ve döviz ile kredi kartları olan cüzdanı sahibi arayarak teslim eden belediye temizlik görevlisi, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından ödüllendirildi.

5 Mayıs: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde Çin’den bölgeye gelen 32 kişilik Çinli grup Kapadokya’da ayin düzenledi.

6 Mayıs: Nevşehir Belediyesinin Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde kurduğu dev çadırda bugün ilk iftar yapıldı. Her gün bin 500 kişiye iftar yemeğinin verileceği çadırda Belediye Başkanı Rasim Arı ilk orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.

7 Mayıs: Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye başkanı seçildikten sonra ilk nikâhını kıydı.

8 Mayıs: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da 16 Şubat tarihinde başlayan kaçak yapı yıkımlarının ardından bugüne kadar bölgede 67 kaçak yapı yıkıldı.

9 Mayıs: Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vandallığa destek olan sanatçıların Nevşehir’de Belediye bünyesinde herhangi bir sahnede yer alamayacaklarını söyledi.

9 Mayıs: Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon sonrasında 37 kişi yakalandı.

10 Mayıs: Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ayrı suçtan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi yakalandı.

10 Mayıs: Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eşini bıçakla yaraladıktan sonra cep telefonun gasp ederek kaçan koca yakalandı.

11 Mayıs: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim, Bahçekapılı eşi Volkan Bahçekapılı ile Kapadokya’da tatil yaptı. Buse Terim evliliğin beşinci yılını Kapadokya’da kutladı.

12 Mayıs: Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin beldesinde tesadüfen ortaya çıkan bir yeraltı şehri bulundu.

13 Mayıs: Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Paşabağlarında bulunan 40 kaçak yapı yıkıldı.

15 Mayıs: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Roma döneminden kalma 2 bin 200 yıllık mermer lahit bulundu.

18 Mayıs: Türkiye’nin en önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya Bölgesi'nde bir evin altından çıkan yeraltı şehri görenleri şaşırttı.

21 Mayıs: 20182019 futbol sezonu Süper Ligde Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kapadokya'da balonlar Galatasaray bayrakları ile havalandı.

23 Mayıs: Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Hacıbektaş ilçesinde 39 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis ve 54 bin 600 TL para cezası suçlarından yakalama kararı ile aranan şahıs yakalandı.

25 Mayıs: Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bir ahırda Hitit Dönemi'ne ait olduğu tespit edilen hiyeroglif yazılar bulundu.

27 Mayıs: Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde bir kadın rüyasında gördüğü define için hocaya gitti. Gittiği hocanın definenin evinin bahçesinde olduğunu söylemesi üzerine bahçesini kazdıran yaşlı kadın hüsrana uğradı.

29 Mayıs: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde, orta çağda mahkumların infaz edildiği yer olarak tabir edilen “Azar Kaya” bulundu.

HAZİRAN

1 Haziran: Nevşehir’in Avanos ilçesinde yüzyıldır yaşanılan gelenek bu Kadir Gecesi'nde de çocuklar tarafından yaşatılmaya devam etti.

1 Haziran: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Kapadokya Alan Başkanlığı yönetimi Resmi Gazete’nin bugün ki sayısında yayımlandı.

4 Haziran: Nevşehir’de bunalıma girerek intihar etmek isteyen genci Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ikna etti.

10 Haziran: Nevşehir’in Avanos ilçesi ile Kayseri sınırları arasında bulunan Bayramhacılı Barajı'nda yüzlerce balığın kıyıya vurması vatandaşları tedirgin etti.

12 Haziran: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak kazı yaparak define arayan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

13 Haziran: Nevşehir’in Avanos ilçesi ile Kayseri sınırları arasında bulunan Bayramhacılı Barajı'nda yüzlerce balığın kıyıya vurmasının ardından Nevşehir İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü inceleme başlattı.

13 Haziran: Nevşehir’in Ürgüp ilçesi Yunak mahallesinde bulunan bir otelin asansörü yerli ve yabancı turistlerin tepkisini çekti.

14 Haziran: 20182019 eğitim öğretim yılı bugün düzenlenen karne töreni ile sona ererken Nevşehir il genelinde 401 eğitim kurumunda 3 bin 725 derslikte öğrenim gören 60 bin 791 öğrenci karne sevinci yaşayarak yaz tatiline başladı.

16 Haziran: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde 39 kaçak yapının yıkımı için karar alındığı öğrenildi.

17 Haziran: Nevşehir Bekdik Mahallesinde kasten adam öldürmeye teşebbüs ve konut ihlalinin dokunulmazlığı suçundan polis ekiplerince şüpheli bir kişi yakalandı.

20 Haziran: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), 20182019 EğitimÖğretim Yılı Mezuniyet Töreni ile birlikte 4 bin 210 öğrencisini mezun etmenin heyecan ve gururunu yaşadı.

22 Haziran: Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 30 kişi yaralandı.

23 Haziran: NevşehirKayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

23 Haziran: Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan Dereyamanlı Kilisesi’nde pazar ayinini yönetti.

25 Haziran: Nevşehir Adliyesi'ne Hollanda'dan gönderildiği öğrenilen zarfın içinden toz çıktı. Yetkililerin haber vermesi üzerine adliyeye AFAD ve uzman ekipler yönlendirildi.

26 Haziran: Şırnak’ta 1987 yılında terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Mustafa Soylu’nun 78 yaşındaki babası Ahmet Soylu oğlunun şehit düşmesinden bugüne kadar on binlerce ağacı toprakla buluşturdu.

26 Haziran: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor’un yeni hocası Ergün Aytekin oldu.

27 Haziran: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde Roma döneminde kalma ve 2 bin yıllık olduğu öğrenilen mezar taşı bulundu.

28 Haziran: Hacı Bektaş Veli’nin Kapadokya’da kullandığı ve halen ilk günkü özelliğini koruyan mescit ve mihrabı bulundu.

29 Haziran: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Şubat ayında başlayan kaçak yapı yıkımları sonrasında bugüne kadar 117 kaçak yapı yıkıldı.

30 Haziran: Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın, sosyal medya takipçileri arasından 500 kişiye hediye edeceği balon turunun talihlileri çekilen kurayla belirlendi.

TEMMUZ

1 Temmuz: Nevşehir’de bulunan ponza madeni dünyada 75 ülkeye ihraç edilirken 10 bin kişinin istihdam edildiği sektör Türkiye ekonomisine ise yılda yaklaşık 2 milyar lira katkı sağlıyor.

2 Temmuz: Nevşehir'in Avanos ilçesinde polis ekipleri tarafından İran uyruklu şahsın üzerinde yapılan aramada iç çamaşırına gizlenmiş 43 paket metamfetamin ele geçirildi.

3 Temmuz: Türkiye’nin ilk balon festivali Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde başladı.

4 Temmuz: Türkiye’nin ilk balon festivali Kapadokya’da başlarken, sabahın erken saatlerinde havalanan balonlar ilginç görüntüler oluşturdu.

