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Nevşehir Belediyespor’da defansa takviye

İHA

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Bayburt İl Özel İdare Spor'dan stoper Ethem Pülgir ile anlaşma sağladı. Bursaspor ve Kayseri Erciyes ile Süper Lig tecrübesi de bulunan milli oyuncu, ligin 2. devresinde kırmızı beyazlı formayı giyecek.

Nevşehir Belediyespor’da defansa takviye

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Bayburt İl Özel İdare Spor’dan stoper Ethem Pülgir ile anlaşma sağladı. Bursaspor ve Kayseri Erciyes ile Süper Lig tecrübesi de bulunan milli oyuncu, ligin 2. devresinde kırmızı beyazlı formayı giyecek.
TFF 20192020 sezonunun ilk devresinin kapanması ile birlikte kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veren Nevşehir Belediyespor, ilk transferini defans hattına yaptı. Kırmızı beyazlı ekip ligin ilk devresinde TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bayburt İl Özel İdare Spor forması giyen 1,87 boyunda ve 26 yaşındaki stoper Ethem Pilgir ile anlaştı.
Kariyerinde Bursaspor ve Kayseri Erciyes ile Süper Lig tecrübesi bulunan ve daha önce Türkiye U21 Milli Takım forması da giyen Ethem Pülgir, Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve kulüp yöneticileri ile görüştükten sonra Nevşehir Belediyespor’un Nar tesislerini gezerek burada kendisini kırmızı beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Ligin ikinci devresinde Nevşehir Belediyespor’un defans hattındaki en önemli kozlardan biri olacak olan Ethem Pülgir, daha önce Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig’de 153 kez forma giydi.

NEVŞEHİR

20 Aralık 2019 Cuma

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  • İKİNDİ 15:09
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