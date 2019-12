Nevşehir Belediye Başkanı Arı, Sümer Mahallesinde incelemelerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sorunları yerinde tespit etmeye devam ediyor. Mahallelerde başlatılan temizlik kampanyası ve hizmet seferberliği kapsamında Sümer Mahallesinde yapılan çalışmaları inceleyen arı vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Öğle saatlerinde Sümer Mahallesi’ne giden Başkan Rasim Arı, ilk olarak Cuma Namazını kıldığı Söğütlü Camii bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Arı, mahalle sakinlerinin çeşitli konulardaki talep ve önerilerini dinleyerek mahallede gerçekleştirmeyi planladıkları alt yapı ve üstyapı çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Vatandaşlar mahallelerinde yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Arı’ya teşekkür etti. Başkan Arı, kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Arı daha sonra mahalle içerisinde belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmaları inceledi.

Arı’ya incelemeleri sırasında Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer ve Ersan Erkut ile birim müdürleri de eşlik etti.

Mahallelerdeki çeşitli alt yapı ve üstyapı problemlerinin çözüme kavuşturulması için büyük bir çaba sarf ettiklerini belirten Arı, “Tüm imkânlarımızla şehrimizin her bir noktasında rutin belediye hizmetlerimizi gerçekleştirirken acil olan konularda belediyemiz içerisinde kurduğumuz Turkuaz Masa ile birlikte 153 Çağrı Merkezi, WhatsApp İhbar Hattı ve sosyal medya aracılığıyla vatandaşlarımızın mahallelerinde belediye hizmetlerine ilişkin yaşadıkları sorunun çözümü için bir ekip oluşturduk. Bu ekibimiz kısa sürede çözüme kavuşturulması gereken konularda anında müdahalede bulunuyor. Diğer talepleri ise orta ve uzun vadeli çalışma programına alarak ilgili birimlere konuyu aktarıyor. Bunun yanı sıra yeni bir çalışma başlattık. Haftanın belirli günlerinde belediye başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz mesaiye bir mahallemizde başlıyoruz. Çok sayıda personel ve iş makinemizin de eşlik ettiği bu proje ile adeta belediyemizi o mahallemize taşıyoruz. O mahallede en az 3 gün kalıyoruz ve su, kanalizasyon gibi alt yapı problemlerinin yanı sıra yol bakım ve onarım, parkların bakımı ve temizlik gibi konularda çalışmalar yapıyoruz. Her birim kendi sorumluluk alanındaki problemleri çözüme kavuşturuyor. Bu çalışmalara şehir dışında olmadığım zamanlarda bizzat kendimde katılıyorum. 22 mahallemizin tamamında bu çalışmaları gerçekleştireceğiz. Şehrimizin her bir noktasındaki sıkıntıları bütün ekiplerimizle birlikte ortadan kaldırmaya çalışacağız. Hizmet ve Hürmet Belediyeciliğini aynı anda yürüteceğiz. Bizim halkımız her şeyin en güzeline layık. Bize gösterdikleri teveccüh, sevgi, saygı ve muhabbete hizmetlerimizle aynı şekilde karşılık vereceğiz.” dedi.

