Nevşehir’de FETÖ’dan 4 şahsa işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekiplerince 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
NEVŞEHİR
21 Aralık 2019 Cumartesi
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