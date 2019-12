Down sendromlu Yusuf’un çalışma azmi Down sendromlu Yusuf ‘un mutluluğu görülmeye değer Anne Zeliha Tosun, “Herkes Yusuflara sahip çıkmalı”

Nevşehir’de down sendromlu 15 yaşındaki Yusuf Tosun’un hafta sonlarını çalışarak geçirmesi ve çalışma azmi büyük takdir topladı.

Nevşehir’de 15 yaşındaki down sendromlu Yusuf Tosun hafta içinde eğitimine devam ederken Cumartesi ve Pazar günleri ise bir dönercide çalışarak geçirmesi büyük takdir topladı. Döner salonunda Cumartesi ve Pazar günleri çalışmaktan kendi harçlığını çıkartmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Yusuf Tosun’un mutluluğu ise görülmeye değer. Cumartesi ve Pazar günlerini çalışarak geçiren Yusuf Tosun yaptığı açıklamada, “ Burada çalıştığım için çok mutluyum. Ağabeylerim bana sahip çıkıyor. Herkes bana çok güzel davranıyor. Kendi harçlığımı da burada çalışarak kazandığım için mutluyum” dedi. Anne Zeliha Tosun ise Yusuf’un hafta sonları çalışarak zaman geçirmesinden dolayı son derece mutlu olduğunu anlatırken herkesin down sendromlu çocuklara sahip çıkması gerektiğini söyledi. Anne Tosun, “Şuan çok mutluyum. 15 yıldır mücadele veriyoruz. Herkesin bize desteklerini bekliyoruz. Bu kurumunda oğluma sahip çıkarak 2 aydır çalıştırması bizleri son derece mutlu etti. Oğlum Yusuf burada Cumartesi ve Pazar günleri burada çalışıyor ve burada ki çalışanlar oğluma sahip çıkıyor. Kendine yetebilecek kadar oğluma iş veriyorlar. Çocuğum burada işe başladığı günden itibaren çok mutlu ve kendine öz güveni geldi. Çocuğumun başkalarına davranışları çok değişti. Bundan dolayı çok mutluyum“ ifadelerini kullandı.

İşletme sahibi Bekir Sarıkaya’da açıklamasında Yusuf’un kendileri ile birlikte çalışmasından mutlu olduklarını söyledi. Bekir Sarıkaya da, “Yusuf bizim kardeşimiz. Burada birlikte çalışmaktan dolayı bizlerde çok mutluyuz. Bugün Yusuf’a olan yarın bizlerin ailesine de olabilir. Bu yüzden biz birlikte burada bir aileyiz. Yusuf işe başlamasından bugüne kadar oldukça değişiklikler yaşadı. Yusuf’a ne iş verirsek yapabilmek için elinden geleni yapıyor” şeklinde konuştu.

