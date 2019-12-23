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Geri dönüşümle hem ekonomiye katkı hem çevreye katkı

İHA

Bilinçli tüketimin sadece bugünler için değil gelecek nesiller için de ne kadar önem arz ettiğinin bilincinde bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, geri dönüştürülebilir atıkların toplanması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu amaçla Nevşehir Belediyesi ile Almanya'nın Neuss Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü AB Projesi kapsamında, Nevşehir'in Güzelyurt, 2000 Evler ve 15 Temmuz Mahallelerine Akıllı Geri Dönüşüm Kutuları yerleştirildi.

Geri dönüşümle hem ekonomiye katkı hem çevreye katkı

Bilinçli tüketimin sadece bugünler için değil gelecek nesiller için de ne kadar önem arz ettiğinin bilincinde bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, geri dönüştürülebilir atıkların toplanması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu amaçla Nevşehir Belediyesi ile Almanya’nın Neuss Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü AB Projesi kapsamında, Nevşehir’in Güzelyurt, 2000 Evler ve 15 Temmuz Mahallelerine Akıllı Geri Dönüşüm Kutuları yerleştirildi.
Türkiye ve AB arasındaki Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’nden 101.455,20 Euro hibe almaya hak kazanan “Belediye Sürdürülebilir Stratejileri İçin Değişim” projesi sürüyor.
Almanya’nın Neuss Belediyesi ve Nevşehir Ekoloji ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği (NEVEKO)’nin ortak olduğu proje kapsamında 117 adet geri dönüşüm kutusunun alımı tamamlandı. Kağıt, cam, metal ve plastiğin evsel atıklardan ayrı toplanmasına olanak sağlayan geri dönüşüm kutuları ilk etapta proje çerçevesinde pilot mahalleler olarak belirlenen Güzelyurt, 2000 Evler ve 15 Temmuz Mahallelerine yerleştirildi.
Bu iki mahallede bulunan çocuk parkları, kamu binaları bahçesi, siteler ve yeraltı ve yerüstü çöp konteynırlarının yanlarına yerleştirilen geri dönüşüm kutuları sayesinde hem kağıt, cam, metal ve plastik gibi materyaller ayrı toplanarak bunların çevreye verebileceği olası zararların önüne geçilecek hem de geri dönüşümlerinin sağlanması ile ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlanacak.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veren Nevşehir Belediyesi’nin geri dönüşüm alanında örnek belediye olmayı hedeflediğini kaydetti.
Gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bu projeye büyük önem verdiklerini ifade eden Arı, ilk olarak 3 pilot mahalleye yerleştirilen geri dönüşüm kutularının sayısının önümüzdeki aylarda daha da arttırılarak projenin tüm mahallelerde hayata geçirileceğini açıkladı.

NEVŞEHİR

23 Aralık 2019 Pazartesi

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