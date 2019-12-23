Tehlike arz eden görüntü kirliliğine neden olan tabelalar kaldırılıyor

Nevşehir Belediyesi Kent Estetik Birimi, şehir merkezinde görüntü kirliliğine neden olan ve yayalar için risk oluşturan işyeri tabelalarının kaldırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir Belediye Meclisi’nin 01.11.2019 tarihli toplantısında alınan karar ile birlikte, görüntü ve çevre kirliliğine yol açarak yayalar için risk oluşturan yatay ve dikey sallanan işyeri tabelaları kaldırılacak.

Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nin de bulunduğu Aksaray Caddesinden başlayarak Atatürk Bulvarı, Kayseri Caddesi ve devamındaki Ürgüp Caddesi üzerindeki ve Doyuran Kavşağı’ndan başlayarak Lale Caddesi, Meteris Meydanı ve Mustafa Parmaksız Caddesi’ndeki işyeri sahipleri, bu şekildeki tabelalarını yasal süre bitimini beklemeden kaldırmaya başladı.

İşyeri sahiplerinin tabelalarını bu tarihe kadar açık alanlarda ilan ve reklam araçlarının yol açtığı görsel kirlilik, güvenlik ve bilgilendirme sorunlarını ortadan kaldırmayı, etkin bir iletişim aracı olan ilan ve reklam araçlarının kent bütününde, kentin görselliği ve estetiğine katkı sağlamak üzere kullanımını düzenlemek amacıyla hazırlanan Nevşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği’ne uygun hale getirmesi gerekiyor.

Konuyla ilgili olarak daha detaylı bilgi almak isteyen işyeri sahipleri Nevşehir Belediyesi Kent Estetik Birimi ve İlan ve Reklam Servisi’ne başvurabilecek.

NEVŞEHİR 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:20

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