Nevşehir’de uyuşturucudan 4 kişi gözaltına alındı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında uyuşturucudan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan ve içerisinde 4 şüphelinin bulunduğu araç içerisinde ve ev aramasında 5 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde içme düzeneği, 38 adet uyuşturucu içmede kullanılan pipet, 1 adet rulo şeklinde alüminyum folyo ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
NEVŞEHİR
23 Aralık 2019 Pazartesi
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