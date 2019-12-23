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Nevşehir Belediye Başkanı Arı, hizmet birimlerini ziyaret etti

İHA

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye hizmet birimlerini ziyaret ederek işlem için bekleyen vatandaşlarla ve personellerle sohbet etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, hizmet birimlerini ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye hizmet birimlerini ziyaret ederek işlem için bekleyen vatandaşlarla ve personellerle sohbet etti.
Başkan Arı, Nevşehir Belediyesi Hizmet Binası içerisinde yer alan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Vezneler, Kentli Servisi, Bilgi İşlem Servisi, 153 Çağrı Merkezi, Emlak Servisi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti. Birimlerde görev yapan personellere işlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Arı, vezne ve kentli servisinde işlemleri süren vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.
Arı, 153 Çağrı Merkezi ziyaretinde ise gelen bir telefonu kendisi cevaplandırdı. Hacı Rüştü Mahallesi’nden arayan ve saldırgan bir sokak köpeği hakkında şikayetini dile getiren vatandaşın çağrısı üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerini bu mahalleye yönlendiren Arı, daha sonra iletişim bilgilerini aldığı vatandaşı tekrar arayarak yapılan çalışma hakkında bilgilendirdi.
Nevşehir Belediyesi olarak vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesini arttırmak için çaba gösterdiklerini belirten Başkan Arı, “Şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için sürekli olarak bir takım yenilikleri hayata geçiriyoruz. Belediyecilik hizmetlerinde değişen dünya koşullarını takip ederek, halkımıza, güleryüz, adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda hizmet vererek kalite ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yüksek bir yaşam kalitesi sunma hedefindeyiz.” dedi.

NEVŞEHİR

23 Aralık 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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