NUDER’den Uçhisar Belediye Başkanı Süslü’ye ziyaret

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Nevşehir Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDER) yöneticileri Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’yü ziyaret etti.

Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDER) temsilcisi Faruk Kahriman ve beraberindekiler Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’te desteklerinden dolayı teşekkür etti. NUDER Temsilcisi Kahriman yaptığı açıklamada, “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversite öğrencisi olan yurt dışından gelmiş 600 öğrenciye maddi ve manevi destek sağlayan derneğimize katkılarından dolayı Uçhisar Belediye Başkanımız Osman Süslü’ ye teşekkür ederiz” dedi.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü eğitimöğretim alanında öğrencilere destek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ziyaretleri için NUDER temsilcilerine teşekkür etti.

NEVŞEHİR 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:21

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