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Motif Vakfı’ndan NEVÜ’ye "Maddi Folklor Ürünlerini Derleme ve Yaşatma Ödülü"

İHA

NEVÜ Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM) bünyesinde Nevşehir'in Avanos İlçesinde bölgenin önemli kültür varlıklarından biri olan Dr. Hacı Nuri Bey Konağı'nda oluşturulan "Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi" Motif Vakfı tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonunda "Maddi Folklor Ürünlerini Derleme ve Yaşatma Ödülü"ne layık görüldü.

Motif Vakfı’ndan NEVÜ’ye "Maddi Folklor Ürünlerini Derleme ve Yaşatma Ödülü"

NEVÜ Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM) bünyesinde Nevşehir’in Avanos İlçesinde bölgenin önemli kültür varlıklarından biri olan Dr. Hacı Nuri Bey Konağı’nda oluşturulan “Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi” Motif Vakfı tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonunda “Maddi Folklor Ürünlerini Derleme ve Yaşatma Ödülü”ne layık görüldü.
Motif Vakfı tarafından bu sene 25’incisi düzenlenen “Halkbilim Ödülleri’ Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. “Maddi Folklor Ürünlerini Derleme ve Yaşatma Ödülüne” layık görülen NEVÜ Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi kurucusu ve NEVKAM Müdürü Doç. Dr. Adem Öger, ödülünü 28. dönem TBMM Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım’ın elinden aldı.
UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edilen “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Korunması Sözleşmesi”nden hareketle bölgenin kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla oluşturdukları müzenin, “Maddi Folklar Ürünleri Derleme ve Yaşatma Ödülü”ne layık görülmesinin gurur verici olduğunu belirten Öger, müzenin kurulmasında destek veren NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’ya, üniversite yönetimine, kurumlara ve müzenin sürdürülebilirliğini sağlayan Türk Halk Bilimi Bölümü öğrencilerine teşekkür etti.
Düzenlenen törende ayrıca; 28. Dönem TBMM Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım’a “25. Yıl Onur Ödülü”, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü’ne “Türk Folkloruna Katkı Sağlayan Kuruluş Ödülü”, Sanatçı Ahmet Şafak’a “Halk Müziği Hizmet Ödülü”, Sami İşel’e “Halk Oyunları Hizmet Ödülü”, Prof. Dr. Muhtar Kutlu’ya “Halk Bilim Hizmet Ödülü”, TRT Müzik Türkü Dolu Hayatlar’a “Medya Halk Bilim Ödülü”, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’ne “Büyük Ödül” takdim edildi. Ayrıca Motif Özel Ödülleri ise Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’ya, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Koro Sanatçısı Arif Çelik’e, OLAY TV “Türkü Diyenler” Programına, ÜLKE TV “Konuşacaklarımız Var” Programına, BEYAZ TV “Belma Belen’le Geziyoruz” Programına, CNN TURK “Güven İslamoğlu ile Seyirci Kalmayın” Programına, TRT Müzik “Hayde” Programına, NTV “Ayrıcalıklı Rotalar” Programına ve HABERTÜRK “Şehir Hikayeleri” Programına verildi.

NEVŞEHİR

24 Aralık 2019 Salı

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