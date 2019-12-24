Ürgüp’te Türk Sanat Müziği korosu konser verecek

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Ürgüp Belediyesi’nin kültür etkinlikleri kapsamında Do Türk Sanat Müziği Topluluğu Ürgüp Belediyesi sinema salonunda konser verecek.

Birbirinden güzel sanat müziği eserlerinin solo ve koro eşliğinde söyleneceği gecede koronun şefliğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Topluluğu solistlerinden, TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı Sadiye Erimli yapacak.

Düzenlenecek etkinliğe bölge halkının davetli olduğunu vurgulayan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Doğuş grubu çalışanlarının oluşturduğu koroyu Sadiye Erimli’nin şefliğinde dinleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni yılın ilk etkinliği olarak Türk Sanat Müziğinin seçkin eserlerini dinlemeye tüm vatandaşlarımız davetlimizdir. 2020 yılı boyunca da geçtiğimiz yıl olduğu gibi ses getirecek etkinliklere Ürgüp’te devam edeceğiz.” dedi.

Konser, 11 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 20.00’de müzikseverlerle buluşacak.

NEVŞEHİR 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:21

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