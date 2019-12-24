Ürgüp Belediyesinden ‘Liseye Hazırım’ ödüllü deneme sınavı

Ürgüp Belediyesi ve Ürgüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilçedeki 8. sınıflarda eğitim gören öğrencilere yönelik ödüllü deneme sınavı düzenlenecek.

Berkay yayıncılık tarafından hazırlanan soru kitapçıkları Ürgüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 Ocak 2020 Cuma günü İlçedeki tüm 8. Sınıflara dağıtılarak sınav gerçekleştirilecek.

Öğrencilerinin akademik başarılarını artırma, konu eksikliklerini görme, sınav kaygısını en aza indirgeme, zamanı verimli kullanma ve sınav heyecanını ortadan kaldırmayı amaçlayan deneme sınavında, ayrıca öğrencilerin başarılı olma yolunda katkı sağlanması hedefleniyor.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizi önemsiyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliği yaparak Liselere Giriş Sınavına girecek Öğrencilerimizin kendilerini denemeleri ve eksiklerini görmeleri amacıyla deneme sınavı düzenleyeceğiz, ilk 10’a giren Öğrencilerimize de teşvik etmek amacıyla laptop, çeyrek altın, hediye çeki gibi ödüllerimiz olacak. 3 Ocak Cuma günü yapacağımız deneme sınavından sonra optik formları Ankara’ya göndereceğiz. Sonuçlar belli olunca ilk 10’a giren Öğrenciler ve aileleriyle tertipleyeceğimiz akşam yemeğinde hediyelerini vererek tebrik edeceğiz. Tüm Öğrencilere başarılar diliyorum.” Dedi.

İlçe genelinde ilk 10’a giren Öğrencilere belediye tarafından verilecek ödüllerin yanı sıra sahibi Ürgüplü olan Berkay Yayıncılık tarafından soru bankası seti hediye edilecek.

Başkan Aktürk, 8. Sınıflara yapacakları deneme sınavından sonra 5,6 ve 7. Sınıflara yönelik bir çalışmalarının da olacağını ifade etti.

NEVŞEHİR 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:21

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